Путин раскрыл, кому невыгодно укрепление рубля

МИД Японии выразил протест в связи с поездкой Путина на остров Итуруп. Токио считает Итуруп и еще три острова Южных Курил своими территориями, хотя после Второй мировой войны они отошли к СССР. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен из-за территориального спора. В 1956 г. страны официально прекратили состояние войны, возобновив дипломатические отношения.