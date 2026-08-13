Путин раскрыл, кому невыгодно укрепление рубля
Укрепление рубля создает трудности для компаний, работающих на экспорт, но выгодно обычным гражданам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи на Итурупе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Как рассказал глава региона, экономика Сахалина выглядит устойчиво, но существуют определенные сложности, связанные с экспортной направленностью. По его словам, укрепление рубля, которое вызывает радость у большинства, для областного бюджета оборачивается серьезными потерями.
«Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно ориентированных предприятий создает проблемы», – заявил в ответ российский лидер (цитата по ТАСС).
Путин находится с рабочей поездкой на Сахалине и Курилах.
МИД Японии выразил протест в связи с поездкой Путина на остров Итуруп. Токио считает Итуруп и еще три острова Южных Курил своими территориями, хотя после Второй мировой войны они отошли к СССР. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен из-за территориального спора. В 1956 г. страны официально прекратили состояние войны, возобновив дипломатические отношения.