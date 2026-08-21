ЦБ готовит оплату цифровыми рублями без доступа к интернету

Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Для компаний плата за переводы будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции. ЦБ также установит месячный лимит в 300 000 руб. на переводы с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Распоряжаться новой формой валюты россияне смогут без ограничений, никаких лимитов на переводы вводиться не будет.