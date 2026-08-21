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ЦБ готовит оплату цифровыми рублями без доступа к интернету

Ксения Наумчик

Банк России рассматривает возможность внедрения оплаты цифровыми рублями без интернета. Регулятор изучает технологические решения, которые позволят проводить такие операции без подключения к сети, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью «РИА Новости».

По ее словам, регулятор оценивает возможности технологических компаний на российском рынке и анализирует зарубежный опыт в этой сфере. Исследование планируется завершить осенью 2026 г., после чего будут выбраны наиболее подходящие решения для дальнейшего тестирования.

Бакина подчеркнула, что запуск нового механизма возможен только после проверки его надежности и безопасности. В ЦБ намерены убедиться, что технология сможет стабильно работать до начала полноценного использования.

Что такое цифровой рубль и как им воспользоваться

Финансы

Бакина также сообщила, что цифровой рубль в мобильных банках получит логотип «дофаминового» насыщенного красного цвета. 

Все крупнейшие российские банки готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября. Клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг. 

Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Для компаний плата за переводы будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции. ЦБ также установит месячный лимит в 300 000 руб. на переводы с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Распоряжаться новой формой валюты россияне смогут без ограничений, никаких лимитов на переводы вводиться не будет.

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