НСПК внедрила единый дизайн универсального QR-кода
Национальная система платежных карт (НСПК) внедрила единое визуальное обозначение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Новый знак появится в торговых точках и интернет-магазинах с 1 сентября, сообщили в компании.
По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций НСПК Лидии Кашириной, единый дизайн должен упростить для покупателей выбор способа оплаты.
Изменения затронут и платежные таблички с QR-кодами или NFC-метками, которые использовались для оплаты через Систему быстрых платежей. До июля 2027 г. предприниматели смогут продолжать использовать таблички прежнего образца, поэтому переход на новый дизайн будет постепенным. При этом необходимые изменения банки проведут самостоятельно, без дополнительных действий со стороны бизнеса.
С 1 сентября универсальный QR-код заменит различные QR-коды и позволит выбирать между несколькими способами оплаты, включая СБП, платежный сервис банка, сервис рассрочки и цифровой рубль. При этом предусмотренные программами лояльности кешбэки и бонусы сохранятся.
Все крупнейшие российские банки готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября. Клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг.
Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Для компаний плата за переводы будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции. Центробанк до 1 марта 2027 г. не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код.