«Озон банк» запустил выдачу автокредитов

Массовый выпуск кредитных карт «Озон банк» начал 1 августа 2025 г. В I квартале 2025 г. продукт протестировали на ограниченном круге клиентов. Условия по кредиткам включают лимит до 1 млн руб., бесплатное обслуживание на весь срок действия, льготный период на покупки до 78 дней и программу лояльности на выбор: клиенты могут получать кешбэк до 25% на выбранные категории или покупать товары за 1 руб. на Ozon – в качестве награды за то, что оплачивают покупки картой банка и вне маркетплейса.