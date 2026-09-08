«Озон банк» запустил выдачу автокредитов
Продукт пока доступен в тестовом режиме группе клиентов. На первом этапе кредит можно оформить при покупке новых легковых автомобилей на маркетплейсе Ozon. Первоначальный взнос должен превышать 20%. Автокредит можно оформить на срок от года до 8 лет. Банк допускает досрочное погашение без штрафов и комиссий, а также не требует на старте обязательного наличия каско и ОСАГО.
На Ozon для кредита сейчас доступны около 3000 моделей автомобилей от дилеров.
Массовый выпуск кредитных карт «Озон банк» начал 1 августа 2025 г. В I квартале 2025 г. продукт протестировали на ограниченном круге клиентов. Условия по кредиткам включают лимит до 1 млн руб., бесплатное обслуживание на весь срок действия, льготный период на покупки до 78 дней и программу лояльности на выбор: клиенты могут получать кешбэк до 25% на выбранные категории или покупать товары за 1 руб. на Ozon – в качестве награды за то, что оплачивают покупки картой банка и вне маркетплейса.
18 июня Банк России включил «Озон банк» в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). В феврале регулятор предоставил «Озон банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Тогда представитель компании заявил «Ведомостям», что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса.