ВТБ в сентябре увеличил выдачу семейной ипотеки более чем вдвое
ВТБ в сентябре увеличил количество и объем сделок по программе семейной ипотеки более чем в два раза по сравнению с августом. Рост спроса связяван с предстоящим изменением условий госпрограммы, сообщили в банке.
За месяц клиенты ВТБ заключили более 3400 договоров на общую сумму почти 23 млрд руб. Доля семейной ипотеки достигла 44% от общего числа ипотечных сделок банка. Сентябрьский результат стал вторым по объему и количеству выдач в 2026 г. после январского пика – тогда было заключено около 4100 сделок на 27 млрд руб.
Больше всего сделок пришлось на Москву и Московскую область – свыше 44%. Еще около каждой пятой сделки пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 10% – на Татарстан.
Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что сентябрьские выдачи примерно на 20% превысили июньский результат, несмотря на летний пик спроса и трехмесячную паузу в модернизации программы. При этом рекордные показатели декабря-января достигнуты не были.
По его словам, новые параметры семейной ипотеки делают программу более адресной, что может скорректировать темпы выдач. ВТБ при этом ожидает, что совокупный объем ипотечного рынка по итогам года превысит прошлогодний показатель за счет роста продаж рыночной ипотеки.
2 сентября замруководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов заявил, что по итогам 2026 г. выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 трлн руб., что в 2,5 раза превысит объем 2025 г. В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. Сумма в два раза превышает результат за первое полугодие и в 2,3 раза – за второе полугодие 2025 г.
24 сентября «Ведомости» писали, что Минфин утвердил изменения в программу «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья, говорится в сообщении ведомства. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. В Минфине отметили, что обновленные условия сделают семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. В рамках программы семейной ипотеки ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. Программа семейной ипотеки продлена до 31 декабря 2030 г.