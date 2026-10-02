ВТБ в сентябре увеличил выдачу семейной ипотеки более чем вдвое

24 сентября «Ведомости» писали, что Минфин утвердил изменения в программу «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья, говорится в сообщении ведомства. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. В Минфине отметили, что обновленные условия сделают семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. В рамках программы семейной ипотеки ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. Программа семейной ипотеки продлена до 31 декабря 2030 г.