Консенсус-прогноз: выручка «Яндекса» в III квартале вырастет в полтора раза

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, ключевые финансовые показатели компании увеличатся год к году. Консенсус говорит о том, что выручка вырастет на 47%, EBITDA – на 31%. Но по динамике доходов прогнозы аналитиков сфокусировались на разных показателях. Одни ожидают уменьшения чистой прибыли на 30%, другие – роста скорректированной прибыли в пределах 25%.