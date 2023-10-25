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Консенсус-прогноз: выручка «Яндекса» в III квартале вырастет в полтора раза

Главные вопросы – разделение компании и выплата дивидендов
Любовь Михедова
Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» планирует опубликовать результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал и девять месяцев 2023 г. 27 октября.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, ключевые финансовые показатели компании увеличатся год к году. Консенсус говорит о том, что выручка вырастет на 47%, EBITDA – на 31%. Но по динамике доходов прогнозы аналитиков сфокусировались на разных показателях. Одни ожидают уменьшения чистой прибыли на 30%, другие – роста скорректированной прибыли в пределах 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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