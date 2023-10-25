Консенсус-прогноз: выручка «Яндекса» в III квартале вырастет в полтора раза

Консенсус-прогноз: выручка «Яндекса» в III квартале вырастет в полтора разаГлавные вопросы – разделение компании и выплата дивидендов
«Яндекс» планирует опубликовать результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал и девять месяцев 2023 г. 27 октября.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, ключевые финансовые показатели компании увеличатся год к году. Консенсус говорит о том, что выручка вырастет на 47%, EBITDA – на 31%. Но по динамике доходов прогнозы аналитиков сфокусировались на разных показателях. Одни ожидают уменьшения чистой прибыли на 30%, другие – роста скорректированной прибыли в пределах 25%.
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