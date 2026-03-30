Итоги торгов на Мосбирже 30 марта

Несмотря на фактическое завершение налогового периода марта, рубль в начале недели был относительно стабилен, констатирует Смирнов. На текущих уровнях предложение валюты удовлетворяет спрос на нее со стороны импортеров, бизнеса и населения, полагает он. Вместе с тем аналитик не исключает, что часть спекулятивно настроенных участников уже делают ставку на укрепление нацвалюты вследствие роста мировых цен на нефть и частичного снятия санкций с российской нефти. По ожиданиям Смирнова, повышенная выручка от экспортеров может начать поступать самое ранее с конца апреля. Тем не менее, добавляет он, с уходом части предложения по завершении фискального периода баланс может качнуться локально не в пользу рубля. Доллар может подходить к 82 руб., юань – к 11,9 руб., прогнозирует аналитик.