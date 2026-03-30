Итоги торгов на Мосбирже 30 марта

Итоги торгов на Мосбирже 30 мартаДинамику рынка определяли противоречивые сигналы
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 30 марта, вырос на 0,4% до 2800,69 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,21% до 1085,27 пункта.
Лидерами роста в понедельник стали бумаги «Интер РАО» (+3,02%), Ozon (+2,47%), En+ Group (+2,12%), «Русала» (+1,97%) и VK (+1,93%). В аутсайдерах оказались бумаги «Совкомфлота» (-2,47%), ЮГК (-2,46%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,91%), а также бумаги «Полюса» (-1,63%) и «Алросы» (-1,38%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 7 коп. до 11,75 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,30 руб. (+0,15 руб.). Официальный курс евро составил 93,44 руб. (+0,01 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник выросла на 2,35% до $107,8/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,82% до $102,45/барр.
В индексе Мосбиржи весь понедельник велась борьба за важный круглый уровень 2800 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Сигналы противоречивые, отмечает он: рубль укрепился под налоговый период, последние оперативные данные по инфляции не внушили оптимизма, а цены на нефть опять подходят к $110/барр. В ближайшие дни в отсутствие явных внешних триггеров борьба за 2800 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится, считает Смирнов.
Во вторник выйдут индексы PMI в производственном секторе и услугах Китая за март, предварительный ИПЦ еврозоны, а также будет обнародовано число открытых вакансий на американском рынке труда (JOLTS) за февраль. На российском рынке «ВИ.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») и «Астра» опубликуют результаты по МСФО за 2025 г., также в этот день финансовый отчет обнародует «Инарктика». Совет директоров Мосбиржи обсудит дивиденды за 2025 г.
Несмотря на фактическое завершение налогового периода марта, рубль в начале недели был относительно стабилен, констатирует Смирнов. На текущих уровнях предложение валюты удовлетворяет спрос на нее со стороны импортеров, бизнеса и населения, полагает он. Вместе с тем аналитик не исключает, что часть спекулятивно настроенных участников уже делают ставку на укрепление нацвалюты вследствие роста мировых цен на нефть и частичного снятия санкций с российской нефти. По ожиданиям Смирнова, повышенная выручка от экспортеров может начать поступать самое ранее с конца апреля. Тем не менее, добавляет он, с уходом части предложения по завершении фискального периода баланс может качнуться локально не в пользу рубля. Доллар может подходить к 82 руб., юань – к 11,9 руб., прогнозирует аналитик.