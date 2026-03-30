Объем торгов облигациями на Мосбирже в выходные достиг 2,5 млрд рублей

С марта 2025 г. на Мосбирже проходят торги акциями и паями в выходные, с августа – фьючерсами и опционами. Торги на фондовом и срочном рынках площадки в субботу и воскресенье проводятся в таких же режимах, как и в будние дни с 09:50 до 19:00 мск. Ценовые границы на фондовом рынке устанавливаются в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. На срочном рынке ценовые границы по каждой группе инструментов сужаются относительно границ, определенных на вечерней клиринговой сессии прошлого рабочего дня, и не меняются.