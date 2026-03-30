Объем торгов облигациями на Мосбирже в выходные достиг 2,5 млрд рублей
28–29 марта на Московской бирже прошли первые торги облигациями в выходные дни. Инвесторам были доступны сделки со всеми бумагами, допущенными к основной торговой сессии площадки с расчетами в рублях и юанях.
Сделки с долговыми инструментами в выходные заключили 48 000 частных инвесторов. Их доля составила 97% в общем объеме операций. Объем торгов облигациями за указанный период 2,5 млрд руб. Это около 10% от среднедневного объема операций с акциями и паями в выходные дни с начала 2026 г.
С марта 2025 г. на Мосбирже проходят торги акциями и паями в выходные, с августа – фьючерсами и опционами. Торги на фондовом и срочном рынках площадки в субботу и воскресенье проводятся в таких же режимах, как и в будние дни с 09:50 до 19:00 мск. Ценовые границы на фондовом рынке устанавливаются в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. На срочном рынке ценовые границы по каждой группе инструментов сужаются относительно границ, определенных на вечерней клиринговой сессии прошлого рабочего дня, и не меняются.
В обоих рыночных сегментах зафиксирован рост интереса инвесторов к торгам в выходные. Среднедневной объем торгов акциями в эти дни составляет 7,7% от среднедневного объема торгов в будни, фьючерсами и опционами – 2,1%.
16 марта Мосбиржа анонсировала допуск облигаций всех типов к торгам выходного дня 28 и 29 марта. Сообщалось, что всего в выходные будут доступны более 400 акций, биржевых фондов и облигаций.