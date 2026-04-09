Итоги торгов на Мосбирже 9 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 9 апреляИндекс Мосбиржи опустился ниже 2750 пунктов из-за укрепления рубля и роста инфляции
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 9 апреля, опустился на 1,15% до 2733,4 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 0,55% до 1106,27 пункта.
Лидерами роста в четверг стали только бумаги «Алросы» (+0,33%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-2,33%), Ozon (-2,27%), компании «Мать и дитя» (-2,19%), «Аэрофлота» (-2,16%) и АФК «Система» (-2,14%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 16 коп. до 11,29 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,84 руб. (-0,47 руб.). Официальный курс евро составил 90,88 руб. (-0,68 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,2% до $95,89/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,8% до $98/барр.
На рынке акций в четверг доминировали продавцы, поэтому поддержка у 2750 пунктов по индексу Мосбиржи не устояла, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Из негативных факторов он выделяет укрепление рубля, статистические данные и сигналы ЦБ. Также Росстат в среду вечером сообщил о повышении недельной и годовой инфляции, напоминает аналитик. Среди позитивных факторов Смирнов называет частичное восстановление цен на нефть после сильного падения. Кроме того, в западных СМИ прозвучали предположения о том, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни продлить смягчение санкций в отношении российской нефти, добавляет он.
В конце недели в США и Китае будут опубликованы индексы потребительских цен (ИПЦ) за март. Росстат тоже обнародует ИПЦ за прошлый месяц – информация чувствительная в свете приближающегося заседания ЦБ и неоднозначного недельного отчета по инфляции, указывает Смирнов. Кроме того, будут раскрыты данные о динамике ВВП России в 2025 г., напоминает эксперт.
Совет директоров «Полюса» в пятницу рассмотрит вопрос о дивидендах за IV квартал 2025 г. Акции «Т-технологий» будут последний день торговаться в режиме T+1 перед паузой в связи с предстоящим сплитом. Сложный внешний фон, приближение выходных, крепкий рубль в пятницу могут обусловить невысокую активность покупателей, полагает Смирнов. Поэтому он ожидает, что индекс Мосбиржи сохранится в диапазоне 2700–2800 пунктов.
Рубль в четверг продолжил теснить валюты, говорит Смирнов. Рынок готовится к увеличению объема валютного предложения за счет резко выросших цен на энергоносители, поясняет он. Но негативные данные по инфляции уменьшают уверенность в снижении ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, что может усиливать позиции нацвалюты, рассуждает аналитик. Краткосрочно Смирнов не исключает спуска юаня к 11,2 руб., доллара – к 77 руб., верхние прогнозные границы – 11,5 и 80 руб. соответственно.