Итоги торгов на Мосбирже 9 апреля

На рынке акций в четверг доминировали продавцы, поэтому поддержка у 2750 пунктов по индексу Мосбиржи не устояла, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Из негативных факторов он выделяет укрепление рубля, статистические данные и сигналы ЦБ. Также Росстат в среду вечером сообщил о повышении недельной и годовой инфляции, напоминает аналитик. Среди позитивных факторов Смирнов называет частичное восстановление цен на нефть после сильного падения. Кроме того, в западных СМИ прозвучали предположения о том, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни продлить смягчение санкций в отношении российской нефти, добавляет он.