Путин поручил дифференцировать требования к минимальной доле акций в free‑float

Путин поручил дифференцировать требования к минимальной доле акций в free‑floatЭксперты видят в инициативе инструмент для честного ценообразования, борьбы с манипуляциями и защиты инвесторов
Президент Владимир Путин поручил правительству во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и Центробанку под руководством Эльвиры Набиуллиной подготовить к 1 августа предложения по дифференциации требований к минимальному размеру доли акций в свободном обращении (free‑float), необходимой для включения в котировальные списки Мосбиржи. Дифференциация должна учитывать капитал эмитента. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам участия в пленарном заседании съезда РСПП и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, опубликованном на сайте Кремля.
Центробанк планирует снизить требования по доле free‑float для крупных эмитентов: существующий уровень в 1% для крупных компаний фактически означает десятки миллиардов рублей, поэтому будет введена шкала с обратной зависимостью, писал РБК со ссылкой на заместителя директора департамента корпоративных отношений Банка России Сергея Моисеева. Логика такая – чем крупнее эмитент, тем ниже требования к доле акций в свободном обращении.
С 1 ноября 2025 г. также действует новая редакция правил листинга Мосбиржи. Она предусматривает снижение доли акций в свободном обращении с 10 до 1% для включения во второй уровень листинга. Площадка объясняла такое решение тем, что это должно стимулировать выход на рынок новых эмитентов и упростить компаниям получение публичного статуса. При этом стоимость бумаг в свободном обращении должна соответствовать новым минимальным отметкам: для обыкновенных акций – не менее 2 млрд руб. (ранее – 1 млрд руб.), для привилегированных – не менее 1 млрд руб. (раньше – 500 млн руб.). Льгота будет действовать до 30 июня 2027 г.
Помимо этого обновленные правила листинга Мосбиржи ввели новое требование: если акции включаются в котировальные списки с обязательством эмитента соблюдать показатели free‑float по итогам размещения или продажи, то саму сделку нужно провести в течение одного месяца с даты начала размещения. Еще одно изменение касалось порогового значения дневного медианного объема сделок. Сейчас оно составляет 20 млн руб. для первого уровня котировального списка и 3 млн руб. – для второго. Ранее эти показатели были 3 млн и 500 000 руб. соответственно. Этот параметр остается в числе требований для поддержания акций на первом и втором уровнях листинга.
Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает необходимость дифференциации уровня free-float вынужденной мерой – она нужна, чтобы найти компромисс с теми, кто не готов выходить на IPO на предложенных условиях. Он пояснил, что задача free-float состоит в том, чтобы обеспечивать репрезентативность цены для оценки капитализации компании – чем меньше доля акций в свободном обращении, тем менее репрезентативной является цена.
Что такое free-float
Показатель free-float измеряется в процентах от общего количества акций компании. К примеру, если у компании выпущен 1 млн акций, а свободно торгуются 300 000, то free-float составит 30%. По данным Мосбиржи, у «Лукойла» free-float около 55%, у «Газпрома» – 50%, а у «Роснефти» – 11%.
Значение показателя напрямую влияет на ликвидность акций – чем выше free-float, тем больше сделок совершается с бумагой, а значит, ее проще купить или продать без существенного влияния на цену. При низком free-float число доступных акций ограничено, что обычно приводит к низкой ликвидности.
Управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов также считает, что инициатива со стороны властей абсолютно оправдана. Крупные и крупнейшие эмитенты не смогут совершить сделку из-за отсутствия необходимой ликвидности на рынке, если будут введены ограничения по free-float более 10%.
По мнению Павликова, дифференцировать долю акций в свободном обращении правильнее в зависимости от капитализации. Например, в случае с эмитентами с капитализацией более 50 млрд руб. важен не размер free-float, а объем сделки, который должен быть не менее 3 млрд руб., чтобы в ней могли участвовать негосударственные пенсионные фонды (НПФ), добавил Павликов.
Рынок после принятия окончательного решения станет более доступным для больших компаний, без которых, в свою очередь, невозможно достичь капитализации фондового рынка в 66% от ВВП в 2030 г. Больше всего при принятии решения, по мнению Павликова, выиграют компании с госучастием, а также крупнейший частный бизнес.
Инициатива по дифференцированию free-float является одним из наиболее понятных инструментов в контексте более честного ценообразования, ограничения манипуляторных практик и защиты интереса инвесторов, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он предполагает, что требования будут ужесточаться за счет введения минимального стартового объема средств в обращении, который будет зависеть от размера компании, котировального списка, прозрачности, качества корпоративного управления и др.
Мера будет стимулировать IPO среди средних и крупных компаний, если их коснется снижение требований по свободному обращению бумаг, предполагает Смирнов. Вместе с этим решающее влияние будет иметь рыночная конъюнктура, а не снижение барьеров входа, заключил он.
Данный шаг, говорит Смирнов, является фактом улучшения гибкости фондового рынка и процесса листинга. Следующий вопрос – будет ли фондовый рынок и дальше подвергаться трансформации в данном направлении. На рассмотрение может быть вынесена система разных режимов листинга, в зависимости от особенностей компании, сопутствующих обязательств по поддержанию биржевого стакана, а также доступа к бумагам неквалифицированных инвесторов, резюмирует эксперт БКС.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ и Минфин.