Путин поручил дифференцировать требования к минимальной доле акций в free‑float

Free-float называют долю акций компании, которая находится в свободном обращении на бирже и доступна для покупки частным инвесторам. Речь идет об акциях, которые не принадлежат стратегическим инвесторам – таким как основатели компании, топ‑менеджмент или крупные акционеры, – не имеют ограничений на торговлю и могут свободно покупаться и продаваться на открытом рынке.

Показатель free-float измеряется в процентах от общего количества акций компании. К примеру, если у компании выпущен 1 млн акций, а свободно торгуются 300 000, то free-float составит 30%. По данным Мосбиржи, у «Лукойла» free-float около 55%, у «Газпрома» – 50%, а у «Роснефти» – 11%.

Значение показателя напрямую влияет на ликвидность акций – чем выше free-float, тем больше сделок совершается с бумагой, а значит, ее проще купить или продать без существенного влияния на цену. При низком free-float число доступных акций ограничено, что обычно приводит к низкой ликвидности.