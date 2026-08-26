Утренний звон по рынку акций 26 августа

Утренний звон по рынку акций 26 августаВоодушевленные геополитикой инвесторы активизировали покупк
Российский рынок акций утром в среду уверенно падает после вчерашнего скачка. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,2% и составил 2091,83. Индекс РТС снизился на 1,20% и составил 780,19.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная торговля и консолидация в широком диапазоне 2080–2180 пунктов.
Доктор едет, едет
Рынок акций завершил вторник уверенным ростом, отыграв часть потерь предыдущего дня. Индекс Мосбиржи вырос на 2,22% до 2117,15 пункта, вернувшись выше психологически важного уровня 2100 пунктов.
Первая половина дня прошла без каких-либо заметных движений индекса, хотя цены отдельных бумаг росли на хороших корпоративных отчетах. Основной импульс рынок получил ближе к вечеру, когда появились сообщения о прибытии в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Эта новость была воспринята как позитивный сигнал о возможном прогрессе в переговорном процессе по Украине. Впрочем, какой-либо дополнительной информации о том, с кем встречался и на какую тему беседовал Рэтклифф в Москве, не появилось.
При этом рост рынка сдерживался ухудшением внешней сырьевой конъюнктуры. Котировки нефти Brent к вечеру упали более чем на 4%, опустившись ниже $89 за баррель. Падение нефти и металлов оказало давление на акции сырьевых компаний и не позволило индексу развить более сильный рост.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
«СПБ Биржа» – 128,8 руб. (+5,66%),
«Лукойл» – 4287 руб. (+3,9%),
Ozon – 2360,5 руб. (+3,83%),
«Газпром» – 86,21 руб. (+3,75%),
ГК «Самолет» – 371,6 руб. (+3,63%).
МТС показала мощный восстановительный рост
Во вторник группа МТС опубликовала отчетность за первое полугодие. Отчет сильный, но есть ключевой нюанс: рекордный рост чистой прибыли во II квартале (в 23,9 раза) и за полугодие в целом (в 9,6 раза) не является органическим. Он был обеспечен тремя факторами:
- устойчивым ростом OIBDA,
- снижением процентных расходов на фоне выхода из периода высоких ставок,
- продажей доли в «Башенной инфраструктурной компании» (разовый эффект).
При этом генеральный директор МТС Инесса Галактионова подтвердила, что по мере выхода из периода высоких кредитных ставок восстанавливается и чистая прибыль группы.
В целом МТС демонстрирует устойчивый операционный рост в корневом телеком-бизнесе, успешно развивает новые направления (AdTech, розница) и сохраняет рекордно низкую долговую нагрузку. Рекордный рост чистой прибыли – это скорее «восстановительный» эффект после периода высоких ставок, усиленный разовой продажей актива, говорят аналитики.
Для акционеров ключевой сигнал – сохранение дивиденда 35 руб./акция при доходности около 16% и потенциальный переход на более частые выплаты. Бумаги МТС остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском рынке.
«Озон Фармацевтика»: от стагнации к росту
«Озон Фармацевтика» также опубликовала финансовые результаты за первое полугодие. Во втором квартале произошло резкое ускорение основных финансовых показателей – темпы роста выручки повысились с +2% до +22% в годовом выражени, а чистой прибыли – с +30% до +190%. Компания объясняет это постепенным восстановлением конечного потребления и закупочной активности дистрибьюторов и аптечных сетей.
При этом «Озон Фармацевтика» подтвердила прогноз по росту выручки на 15-25% в годовом выражении. С учетом результатов первого полугодия (+12%) для достижения нижней границы прогноза во втором полугодии необходим рост не менее 18-20%.
Аналитики оценили отчет как сильный и позитивный. «Озон Фармацевтика» демонстрирует качественный переход от стагнации в первом квартале к уверенному росту во втором. Ключевое достижение – опережающий рост розничных продаж (+14% против +12% у рынка) при одновременном рекордном улучшении маржинальности (EBITDA +33%, чистая прибыль +90%).
Особого внимания заслуживает финансовая дисциплина: минимальная долговая нагрузка (0,4х EBITDA), значительный свободный денежный поток (4,5 млрд руб.) и снижение оборотного капитала на 17% – все это говорит о зрелом и эффективном управлении.
Что день грядущий нам готовит?
В среду рынок может продолжить консолидацию в диапазоне 2080–2180 пунктов по индексу после уверенного отскока, вызванного геополитическими сигналами. Инвесторы, вероятно, будут искать их подтверждение или опровержение, одновременно реагируя на корпоративную отчетность и макроэкономические данные.
Важно, что рынок остается обеспечен внутренней ликвидностью: во II квартале розничные инвесторы внесли на брокерские счета рекордные 1,1 трлн руб. (рост на 19%). Кроме того, до 28 августа продолжается налоговый период, в ходе которого экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом. Это оказывает поддержку рублю и может дополнительно стабилизировать рынок. Ключевым негативом, ограничивающим рост индекса, остается резкое падение цен на нефть.
Сегодня ждем полугодовые отчеты по МСФО от Мосбиржи, «Хэндерсон» и «Группа Астра».