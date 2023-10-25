У российских акций свои причуды

Отчасти это продолжение явления мем-акций, т. е. бумаг, объемы которых выросли не из-за эффективности бизнеса, а скорее из-за ажиотажа в социальных сетях и на онлайн-форумах, в частности в Telegram-каналах. С этим явлением как раз справедливо старается бороться финансовый регулятор. Но в основе покупки высокорискованных бумаг все же лежат не сигналы в соцсетях, а более основательный фактор. А именно высокий аппетит к риску у обычных инвесторов, которые после ухода нерезидентов стали главенствовать на рынке. Более 80% оборотов торгов теперь находится в руках «физиков».