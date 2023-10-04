Мосбиржа зафиксировала новый рекорд по числу частных инвесторов в сентябре

Ранее Мосбиржа сообщила, что совокупный объем торгов на ее рынках в сентябре 2023 г. увеличился на 67% в годовом выражении до 124,1 трлн руб. При этом по сравнению с августом этого года он снизился на 2,7%. Положительную динамику объема торгов продемонстрировали все биржевые рынки: срочный рынок вырос на 87,5%, рынок акций – на 85%, валютный рынок – на 65,1%, денежный рынок – на 63,1% и рынок облигаций - на 21,7%. Объем операций на рынке драгоценных металлов вырос в 3,8 раза.