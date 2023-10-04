Мосбиржа зафиксировала новый рекорд по числу частных инвесторов в сентябре
В сентябре сделки на Мосбирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов, что на 117 000 больше, чем в августе. Таким, образом, площадка зафиксировала новый рекорд за всю историю биржевых торгов. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам сентября увеличилось на 690 000 человек до 27,5 млн. В сентябре было открыто 1,55 млн счетов, общее число открытых счетов составило 47,5 млн.
При этом доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями – 30%, на спот-рынке валюты – 17%, на срочном рынке – 62%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 млрд руб., на рынке акций – 24,8 млрд руб., в БПИФы – 23,3 млрд руб.
В сентябре самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции «Газпрома» (16,6%), «Лукойла» (13,8%), «префы» «Сургутнефтегаза» (7,1%), акции «Норникеля» (6,7%), «Роснефти» (5,6%), «Яндекса» (5,5%), «Новатэка» (4,4%) и «Татнефти» (3,6%).
Частные инвесторы в сентябре также интересовались облигациями Сбербанка и ВТБ, замещающими облигациями «Газпрома», ОФЗ и еврооблигациями Минфина.
Кроме того, Мосбиржа назвала топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов. Это были LQDT (27,9%), TRUR (12,6%), AKMM (9,8%), SBMX (4,3%), TMOS (4,3%), EQMX (4,1%), GOLD (3,5%), SBMM (3,4%), AKME (3,2%) и AKMB (2,7%).
Ранее Мосбиржа сообщила, что совокупный объем торгов на ее рынках в сентябре 2023 г. увеличился на 67% в годовом выражении до 124,1 трлн руб. При этом по сравнению с августом этого года он снизился на 2,7%. Положительную динамику объема торгов продемонстрировали все биржевые рынки: срочный рынок вырос на 87,5%, рынок акций – на 85%, валютный рынок – на 65,1%, денежный рынок – на 63,1% и рынок облигаций - на 21,7%. Объем операций на рынке драгоценных металлов вырос в 3,8 раза.