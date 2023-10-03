Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 67%

На фондовом рынке объем торгов в отчетный месяц вырос на 58,7% до 3,98 трлн руб. При этом объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 85% до 2,7 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 21,7% до 1,27 трлн руб. Всего на фондовом рынке в сентябре было размещено 77 облигационных займов на 2,87 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 2,45 трлн руб.