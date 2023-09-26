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Инвестиции

Минфин сообщил о росте капитализации российского рынка акций до 57 трлн рублей

Ведомости

Капитализация российского рынка акций увеличилась до 57 трлн руб. против 37 трлн руб. в 2022 г. Об этом на Российской неделе ГЧП рассказал заместитель департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Объем торгов акциями, депозитарными расписками, паями составляет порядка 3,3 трлн руб. В отношении облигаций как корпоративных, так и государственных, и региональных – эта цифра 1,8 трлн руб. Мы видим, что есть динамика, есть тренд», – заявил Яковлев.

Он отметил, что роль российского фондового рынка как источника внутреннего финансирования экономики возросла. Яковлев считает, что свое место на рынке должны занимать компании из малого и среднего бизнеса.

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Подход с инфраструктурными облигациями правильный, говорит Яковлев, так как он позволяет «воздействовать именно на точки роста, которые дают колоссальный мультипликативный эффект». При этом необходимо задействовать не только госресурсы, но и источники частных инвесторов.  

Минфин в 2024 г. намерен привлечь в экономику 1,3 трлн руб. «длинных денег». Выполнить этот план министерство рассчитывает за счет программы долгосрочных сбережений, долевого страхования жизни (ДСЖ), а также индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III).

Ранее «Ведомости» писали, что капитализация российского рынка акций за июль и август выросла на 20%, или на 10,2 трлн руб., и достигла 59,9 трлн руб. по итогам августа. Об этом говорилось презентации Мосбиржи. С начала года объемы рынка увеличились более чем в 1,5 раза. Капитализация акций растет уже 11-й месяц подряд и приближается к рекордному значению в 64,9 трлн руб., которое зафиксировано по итогам сентября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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