Акции «Циана» подешевели на 13% на фоне дивидендного гэпа

Совокупная выручка за квартал увеличилась на 29% до 4,1 млрд руб. За девять месяцев показатель достиг 11 млрд руб. Выручка по основной деятельности показала рост на 30% по итогам квартала до 3,93 млрд руб., за девять месяцев – на 17% до 10,57 млрд руб. Скорректированная EBITDA за квартал выросла на 128% и составила 1,1 млрд руб.