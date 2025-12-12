Газета
Акции «Циана» подешевели на 13% на фоне дивидендного гэпа

Ведомости

Акции МКПАО «Циан» на Московской бирже снизились на 13,72% и достигли 636,6 руб. за бумагу по состоянию на 13:05 мск. Это произошло на фоне дивидендного гэпа. 11 декабря был последний день для покупки акций под получение выплат дивидендов.

3 декабря акционеры «Циана» утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам января – сентября 2025 г. в размере 104 руб. на одну обыкновенную акцию. Компания установила 12 декабря 2025 г. в качестве даты, на которую будут определены акционеры, имеющие возможность получить дивиденды.

25 ноября «Циан» представил результаты за III квартал и девять месяцев 2025 г. Прибыль за квартал выросла на 45% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 1,1 млрд руб. Прибыль за девять месяцев составила 2,1 млрд руб.

Совокупная выручка за квартал увеличилась на 29% до 4,1 млрд руб. За девять месяцев показатель достиг 11 млрд руб. Выручка по основной деятельности показала рост на 30% по итогам квартала до 3,93 млрд руб., за девять месяцев – на 17% до 10,57 млрд руб. Скорректированная EBITDA за квартал выросла на 128% и составила 1,1 млрд руб.

