Сооснователь Oracle за сутки потерял $24,9 млрд из-за падения стоимости акций
Сооснователь технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон лишился $24,9 млрд после того, как акции компании сократились на 11%. Он опустился со второго на третье место в рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Об этом сообщило Bloomberg.
Причиной падения бумаг стала публикация отчетности Oracle. В ней говорилось о росте капитальных расходов компании на центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Это вызвало у инвесторов опасения, что масштабные затраты не конвертируются в выручку так быстро, как бы им хотелось.
Сейчас состояние Элиссона оценивается в $258 млрд. Второе место в рейтинге занял сооснователь Google Ларри Пейдж ($268 млрд). Возглавляет рейтинг основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($462 млрд).
10 сентября Эллисон впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, обойдя Маска. Тогда его состояние оценивалось в $393 млрд, в то время как у предпринимателя оно составляло $385 млрд.
Однодневный прирост капитала Эллисона достиг $101 млрд и стал рекордным показателем за всю историю рейтинга Bloomberg. Его обеспечил рост бумаг Oracle на 41% после публикации оптимистичного прогноза по облачному бизнесу.