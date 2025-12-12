Сооснователь Oracle за сутки потерял $24,9 млрд из-за падения стоимости акций

Причиной падения бумаг стала публикация отчетности Oracle. В ней говорилось о росте капитальных расходов компании на центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Это вызвало у инвесторов опасения, что масштабные затраты не конвертируются в выручку так быстро, как бы им хотелось.