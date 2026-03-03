Котировки Fix Price выросли на 8% после публикации отчетности
Акции торговой сети Fix Price на торгах Московской биржи подорожали на 8,05% и достигли 0,6108 руб. за бумагу по состоянию на 10:35 мск.
Котировки выросли на фоне публикации результатов компании за 2025 г. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 4,3% относительно года ранее и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%.
Генеральный директор Fix Price Владимир Погонин рассказал, что ритейлер может направить на дивиденды за 2025 г. до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Это существенно превышает ориентир, закрепленный в дивидендной политике компании, по которой она будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Вопрос о рекомендации совета директоров по дивидендам и объявление даты собрания акционеров ожидается после утверждения РСБУ за I квартал этого года.