Котировки Fix Price выросли на 8% после публикации отчетности

Генеральный директор Fix Price Владимир Погонин рассказал, что ритейлер может направить на дивиденды за 2025 г. до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Это существенно превышает ориентир, закрепленный в дивидендной политике компании, по которой она будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.