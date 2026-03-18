Мосбиржа 23 марта начнет расчет фиксингов серебра, платины и палладия
Московская биржа с 23 марта начнет рассчитывать фиксинги на серебро (SLVFIXME), платину (PLTFIXME) и палладий (PLDFIXME). Об этом сообщает торговая площадка.
Индикаторы будут отражать цену драгметаллов, сформированную в ходе торгов в фиксированный момент времени, что упростит операции с производными инструментами, в том числе для маркетмейкеров и арбитражеров.
Расчет будет проводиться ежедневно в 12:30 мск по инструментам SLVRUB_TOM, PLTRUB_TOM и PLDRUB_TOM. Валюта расчета – рубль.
Директор по развитию индексных продуктов площадки Сергей Голованев подчеркнул, что биржа расширяет линейку фиксингов в ответ на спрос участников рынка.
Сейчас Московская биржа уже рассчитывает фиксинг аффинированного золота (GOLDFIXME), а также фиксинги девяти валютных пар, включая «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль».
Расчет новых индикаторов будет вестись по единой методике, применяемой на валютном рынке и рынке драгметаллов.
6 марта Мосбиржа также сообщала о запуске мини-фьючерсов на платину и палладий. Стоимость контрактов и размер гарантийного обеспечения по ним в десять раз ниже по сравнению с базовыми фьючерсами.