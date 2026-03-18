АКРА понизило кредитный рейтинг «Камаза»

6 февраля сообщалось, что чистый убыток «Камаза» по РСБУ в 2025 г. вырос в 11 раз и достиг 37 млрд руб. Убыток от продаж составил 22,9 млрд руб. против прибыли 909 млн руб. годом раньше. Валовая прибыль сократилась почти в 32 раза – до 757 млн руб., выручка снизилась на 2,5% до 315,2 млрд руб. Процентные расходы увеличились до 35,6 млрд руб.