АКРА понизило кредитный рейтинг «Камаза»
Как следует из данных АКРА, снижение рейтинга обусловлено падением рентабельности операционной деятельности и сокращением показателя FFO (Funds From Operations) до чистых процентных платежей. Это привело к ухудшению оценки долговой нагрузки и способности обслуживать долг.
В то же время рейтинг компании поддерживается высокой вероятностью государственной поддержки, качеством корпоративного управления, а также средними оценками бизнес-профиля и географической диверсификации. Финансовый профиль «Камаза» характеризуется сильной ликвидностью, однако агентство отмечает высокую долговую нагрузку, низкое покрытие процентных платежей и слабый денежный поток.
«Камаз» является крупнейшим производителем грузовой техники в России и входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков. Компания выпускает грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы, полуприцепы и двигатели.
6 февраля сообщалось, что чистый убыток «Камаза» по РСБУ в 2025 г. вырос в 11 раз и достиг 37 млрд руб. Убыток от продаж составил 22,9 млрд руб. против прибыли 909 млн руб. годом раньше. Валовая прибыль сократилась почти в 32 раза – до 757 млн руб., выручка снизилась на 2,5% до 315,2 млрд руб. Процентные расходы увеличились до 35,6 млрд руб.