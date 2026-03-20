Чистая прибыль X5 снизилась до 83,1 млрд рублей в 2025 году
Чистая прибыль X5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по итогам 2025 г. сократилась до 83,1 млрд руб. относительно 104 млрд руб. в предыдущем году.
Выручка ритейлера выросла на 18,8% в годовом выражении и составила 4,64 трлн руб. Показатель увеличился за счет сопоставимых продаж (LFL) и расширения торговой площади. Валовая прибыль продемонстрировала рост до 1,1 трлн руб. по сравнению с 950 млрд руб. годом ранее.
По итогам IV квартала EBITDA X5 по МСФО 17 выросла на 48,6% до 78,6 млрд руб. Рентабельность по показателю достигла 6,4% относительно 4,9% в 2024 г. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза до 81,2 млрд руб. Рентабельность возросла до 6,6% с 5% в прошлом году.
Чистая прибыль за квартал показала рост на 19,4% и достигла 18,4 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19,7% и составила 303,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 14,9% до 1,3 трлн руб.
В компании уточнили, что распределение прибыли и дивидендные выплаты за прошлый год рассмотрят на общем собрании акционеров летом. В мае наблюдательный совет X5 планирует рекомендовать размер дивидендов по результатам 2025 г.
19 декабря 2025 г. общее собрание акционеров X5 Group одобрило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев прошлого года в размере 368 руб. на одну обыкновенную акцию. В ноябре совет директоров ритейлера рекомендовал акционерам выплатить такой же размер дивидендов за девять месяцев.