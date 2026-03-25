Первым проектом InvestRussia стал завод мощностью 2 млн т карбамида в Волгограде
Проект строительства завода по выпуску карбамида и аммиака в Волгограде стал первым участником системы сопровождения инвестиций InvestRussia. Дорожную карту подписали ВЭБ.РФ и ООО «ПК «Волгоград Полимер» (ГК «Азот»). Об этом сообщили в госкорпорации.
Предприятие разместят на территории ОЭЗ ППТ «Химпром». Проектная мощность составит 2 млн т карбамида в год, что должно усилить промышленный кластер региона.
В Минэкономразвития отмечают, что система InvestRussia создана для проектов с высокой бюджетной и социальной отдачей. Она предполагает комплексное сопровождение инвесторов на всех этапах – от получения земли до подключения инфраструктуры.
По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Мурата Керефова, проект предусматривает создание более 550 рабочих мест и может обеспечить свыше 200 млрд руб. налоговых поступлений. Он добавил, что инвестор сможет воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, а также инструментами ВЭБ.РФ.
Карбамид – это одно их самых популярных и высококонцентрированных азотных минеральных удобрений. Он востребован как в сельском хозяйстве как России, так и на мировых рынках.
Система InvestRussia реализуется Минэкономразвития и ВЭБ.РФ по поручению президента России Владимира Путина. Создать единый механизм сопровождения инвестиций глава государства поручил 2 декабря 2025 г. по итогам форума «Россия зовет!». О запуске платформы сообщалось 3 февраля.