Путин передал акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»
Президент России Владимир Путин передал 10 849 обыкновенных акций издательства «Музыка» образовательному фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, передача акций должна быть завершена в течение шести месяцев. При этом она возможна при условии, что судебные решения, на основании которых акции перешли в собственность государства, останутся в силе и не возникнет обстоятельств, препятствующих их передаче фонду.
18 сентября 2025 г. Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства издательство «Музыка» вместе с его 150-летним архивом нотных изданий. Кроме того, суд постановил изъять в пользу РФ созданные генеральным директором издательства гражданином США Марком Зильберквитом компании ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон».
По данным Генпрокуратуры, Зильберквит, возглавивший издательство в 2004 г., воспользовался правом действовать от имени юридического лица без доверенности для приватизации компании, скрыв от государства свои корыстные мотивы. Ведомство подчеркнуло, что передача уникальной нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.
Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ 10 849 акций АО «Издательство «Музыка», принадлежавших ООО «Издательство «Гамма-пресс», а также доли в уставных капиталах «Гамма-пресс» и «П. Юргенсон», оформленные на Зильберквита, его супругу и Анастасию Юргенсон. Последняя в суде заявила, что не согласна с обвинениями и считает, что в ее действиях отсутствует нарушение антикоррупционного законодательства.