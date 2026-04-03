«Озон» назвал сроки дебютного размещения биржевых облигаций
МКПАО «Озон» планирует завершить дебютное размещение биржевых неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже до конца апреля.
Ожидается, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого уровня на площадке. Компания рассматривает возможность выпуска облигаций двумя траншами c фиксированным (серии 001Р-01) и плавающим (серии 001Р-02) купонами.
Планируемый общий объем размещения бумаг составит от 15 млрд руб. По облигациям с плавающим купоном ставка определяется по формуле ключевая ставка Центробанка + спред. Купонный период по обоим выпускам составит 30 дней. Планируемый срок обращения облигаций – 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 руб. Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены после сбора книг заявок.
«Озон» намерен деньги, привлеченные в ходе эмиссии, направить на рефинансирование долговых обязательств и общекорпоративные цели.
17 февраля совет директоров «Озона» утвердил дебютную программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги будут размещаться на срок до 30 лет.