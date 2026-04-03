«Озон» назвал сроки дебютного размещения биржевых облигаций

Планируемый общий объем размещения бумаг составит от 15 млрд руб. По облигациям с плавающим купоном ставка определяется по формуле ключевая ставка Центробанка + спред. Купонный период по обоим выпускам составит 30 дней. Планируемый срок обращения облигаций – 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 руб. Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены после сбора книг заявок.