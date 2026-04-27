Путин поручил дифференцировать free float для эмитентов
Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком представить предложения по дифференциации в зависимости от размера капитала эмитента требований к необходимой минимальной доле акций в свободном обращении (free float), устанавливаемой для включения в котировальные списки Мосбиржи.
Ответственными глава государства назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя регулятора Эльвиру Набиуллину. Поручение должно быть исполнено до 1 августа 2026 г.
18 ноября 2025 г. директор департамента корпоративных отношений Центробанка Екатерина Абашеева сообщила о планах регулятора предложить установить единые требования к минимальному уровню free float для первого и второго котировального списков на уровне нормативного акта, писал «Интерфакс». Она заявила, что ЦБ в ближайшее время обсудит эту инициативу с рынком.
С 1 ноября прошлого года вступила в силу новая редакция правил листинга Мосбиржи, предусматривающая снижение требований к free float до 1% для включения акций в котировальный список второго уровня. Льгота будет действовать до 30 июля 2027 г.