IMOEX2 739,45+0,24%RTSI1 142,62+0,24%RGBI119,54-0,29%
Главная / Инвестиции /

Путин поручил дифференцировать free float для эмитентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком представить предложения по дифференциации в зависимости от размера капитала эмитента требований к необходимой минимальной доле акций в свободном обращении (free float), устанавливаемой для включения в котировальные списки Мосбиржи.

Ответственными глава государства назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя регулятора Эльвиру Набиуллину. Поручение должно быть исполнено до 1 августа 2026 г.

18 ноября 2025 г. директор департамента корпоративных отношений Центробанка Екатерина Абашеева сообщила о планах регулятора предложить установить единые требования к минимальному уровню free float для первого и второго котировального списков на уровне нормативного акта, писал «Интерфакс». Она заявила, что ЦБ в ближайшее время обсудит эту инициативу с рынком.

С 1 ноября прошлого года вступила в силу новая редакция правил листинга Мосбиржи, предусматривающая снижение требований к free float до 1% для включения акций в котировальный список второго уровня. Льгота будет действовать до 30 июля 2027 г.

