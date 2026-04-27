Путин поручил дифференцировать free float для эмитентов

18 ноября 2025 г. директор департамента корпоративных отношений Центробанка Екатерина Абашеева сообщила о планах регулятора предложить установить единые требования к минимальному уровню free float для первого и второго котировального списков на уровне нормативного акта, писал «Интерфакс». Она заявила, что ЦБ в ближайшее время обсудит эту инициативу с рынком.