Мосбиржа добавила акции «Циана» в список бумаг высокотехнологичного сектора
Московская биржа добавила акции МКПАО «Циан» в список ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.
Непрерывное владение акциями из перечня от одного года позволит инвестору освободить от НДФЛ доход, который он получит при их продаже.
Торги акциями «Циана» начались на площадке 3 апреля прошлого года после проведенной реструктуризации.
22 апреля 2026 г. «Циан» объявил финальный этап обмена бумаг для держателей акций МКАО «ЦН» и бывших владельцев расписок CIAN plc. Обмен проходит по коэффициенту один к одному без денежных расчетов. Заявки принимаются до 21 мая. У инвесторов, которые не участвуют в обмене, не будет доступа к дивидендам и биржевым торгам акциями «Циана».