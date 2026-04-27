Мосбиржа добавила акции «Циана» в список бумаг высокотехнологичного сектора

22 апреля 2026 г. «Циан» объявил финальный этап обмена бумаг для держателей акций МКАО «ЦН» и бывших владельцев расписок CIAN plc. Обмен проходит по коэффициенту один к одному без денежных расчетов. Заявки принимаются до 21 мая. У инвесторов, которые не участвуют в обмене, не будет доступа к дивидендам и биржевым торгам акциями «Циана».