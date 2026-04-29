В России появился первый ЗПИФ с разными классами паев

«ВТБ специализированный депозитарий» запустил первый в России закрытый паевой инвестиционный фонд с разными классами паев под управлением ООО «УК Лекс АМ», сообщила «Ведомостям» через представителя гендиректор компании Ольга Дугина.

По данным «ВТБ специализированный депозитарий», инструмент поможет адаптировать структуру фонда под стратегии различных категорий инвесторов. Владельцы паев смогут контролировать уровень доходности, риска, преимущественные права, степень участия в принятии ключевых решений.

«Это расширит потенциал для финансирования различных проектов, в том числе в таких приоритетных отраслях экономики, как недвижимость, промышленность, инфраструктура», – сказала Дугина.

По мнению руководителя отдела правового сопровождения инвестиционной деятельности ООО «УК Лекс АМ» Виктории Ашкарян, компания обладает опытом применения новых норм регуляции рынка, что помогло сбалансировать модель нового ЗПИФ, которая учитывает интересы инвесторов.

В «ВТБ специализированный депозитарий» напомнили, что ЗПИФ Комбинированный «Проект 2030» появился в реестре паевых инвестиционных фондов Центрального банка России в апреле 2026 г.

Классы паев – это их категории, которые подтверждают разный объем прав инвесторов. При этом инвестиционные паи одного класса имеют одинаковые права. Правила доверительного управления ЗПИФ содержат перечни таких прав, например, на получение дохода от доверительного управления фондом или на требование выдела имущества при погашении пая.

