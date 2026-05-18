Мосбиржа расширит время торгов акциями В2В-РТС
Московская биржа с 19 мая 2026 г. допустит акции ПАО «В2В-РТС» к торгам в утреннюю и вечернюю дополнительные сессии. Кроме того, с 23 мая бумаги компании станут доступны для сделок в выходные дни. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Акции «В2В-РТС» начали обращаться на Мосбирже 17 апреля. Бумаги включены во второй уровень котировального списка. После расширения режима торгов инвесторы смогут совершать операции с акциями компании в рабочие дни с 6:50 до 9:50 мск в утреннюю сессию и с 19:00 до 23:50 мск – в вечернюю. Торги в выходные проходят с 09:50 до 19:00 мск. Биржа также уточнила, что в формате дополнительных сессий выходного дня торги будут организованы 12 июня и 4 ноября.
«В2В-РТС» работает на рынке электронных закупок и цифровизации торгово-закупочных процессов. Компания объединяет площадки для коммерческих и государственных закупок, а также предоставляет сервисы для автоматизации взаимодействия между заказчиками и поставщиками. По данным эмитента, решения платформы используются клиентами в десятках регионов России для снижения издержек, оптимизации бизнес-процессов и расширения доступа к контрагентам.
Электронная торговая платформа В2В-РТС 10 апреля начала прием заявок инвесторов на участие в IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон – 112–118 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации в 20–21 млрд руб. Как сообщили 13 апреля «Ведомостям» эксперты, В2В-РТС оценена достаточно недорого (4х EBITDA и 5,4–5,7х P/E за 2025 г.) с учетом высокой маржинальности в прошлом году.