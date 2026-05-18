Мосбиржа расширит время торгов акциями В2В-РТС

Акции «В2В-РТС» начали обращаться на Мосбирже 17 апреля. Бумаги включены во второй уровень котировального списка. После расширения режима торгов инвесторы смогут совершать операции с акциями компании в рабочие дни с 6:50 до 9:50 мск в утреннюю сессию и с 19:00 до 23:50 мск – в вечернюю. Торги в выходные проходят с 09:50 до 19:00 мск. Биржа также уточнила, что в формате дополнительных сессий выходного дня торги будут организованы 12 июня и 4 ноября.