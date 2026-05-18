OZON4 195+1,88%CNY Бирж.10,617-0,88%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа изменит режим торгов на День России

Ведомости

12 июня торги на фондовом и срочном рынках будут организованы в формате дополнительной торговой сессии выходного дня. Об этом говорится в сообщении Московской биржи.

Согласно сообщению площадки, сделки с акциями и облигациями 12 июня можно будет совершать с 09:50 до 19:00 мск. На срочном рынке торги продлятся дольше – с 09:50 до 23:50 мск. При этом параметры инструментов срочного рынка Национальный клиринговый центр (НЦК) раскроет позднее. Валютный, денежный рынки и рынок драгоценных металлов в праздничную дату работать не будут.

Мосбиржа уточнила, что 13 и 14 июня торги на фондовом и срочном рынках пройдут по стандартному расписанию выходного дня – с 09:50 до 19:00 мск. В остальные даты июня биржа продолжит работу в обычном режиме, а расчеты и сделки будут осуществляться по стандартному графику.

Торговая площадка также заявила, что с 19 мая 2026 г. допустит акции ПАО «В2В-РТС» к торгам в утреннюю и вечернюю дополнительные сессии. Кроме того, с 23 мая бумаги компании станут доступны для сделок в выходные дни.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь