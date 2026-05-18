Мосбиржа изменит режим торгов на День России

Согласно сообщению площадки, сделки с акциями и облигациями 12 июня можно будет совершать с 09:50 до 19:00 мск. На срочном рынке торги продлятся дольше – с 09:50 до 23:50 мск. При этом параметры инструментов срочного рынка Национальный клиринговый центр (НЦК) раскроет позднее. Валютный, денежный рынки и рынок драгоценных металлов в праздничную дату работать не будут.