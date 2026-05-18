RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Инвестиции

СД «Сегежи» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Сегежа групп» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.

На основании устава СД предложил общему собранию акционеров общества в связи с отсутствием у компании чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года прибыль и убытки не распределять.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 30 июня.

В ноябре 2025 г. акционеры «Сегежа групп» обновили совет директоров. Новым членом СД стал президент компании Кирилл Арсентьев, который возглавил ее в июне 2025 г. вместо Александра Крещенко. Крещенко покинул совет после решения акционеров. Кроме того, из него вышел бывший президент «Сегежи» Михаил Шамолин. Он возглавлял холдинг до июля 2024 г. После ухода Шамолин остался в совете директоров компании и был его председателем до лета текущего года. Освободившееся место занял вице-президент АФК «Система» по международному развитию Артем Засурский.

