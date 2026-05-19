Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,411-1,89%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,23-0,19%RTSI1 159,6-0,19%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,19-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Т-банк разместит облигации на 24 млрд рублей

Ведомости

Т-банк открыл сбор заявок на участие в размещении облигаций «Кредитный поток 5.0» объемом до 24 млрд руб. Выпуск обеспечен денежными требованиями по портфелю кредитных карт банка, а заявленная доходность инструмента может достигать 17,55% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ориентир по фиксированному купону составляет до 16,3% годовых, а итоговая ставка будет определена после завершения сбора заявок 22 мая.

Выплаты инвесторам будут формироваться за счет платежей клиентов Т-банка по кредитным картам.

Выпуск предполагает многотраншевую структуру и включает старший, второй и младший транши облигаций. Инвесторам предлагается старший транш с приоритетным правом на выплаты. В банке подчеркивают, что даже при существенном ухудшении платежной дисциплины часть рисков будет покрываться за счет других траншей.

По данным банка, портфель кредитных карт, находящийся в обеспечении, превышает объем облигаций на 67%, а заемщики, включенные в пул, не имеют текущих просрочек и характеризуются хорошей кредитной историей. Ожидаемая дата погашения облигаций назначена на 6 апреля 2028 г., предельная – на 6 июня 2030 г.

Эмитентом выпуска выступает ООО «СФО ТБ-8». Это уже седьмой эмитент, размещающий облигации, обеспеченные различными кредитными активами Т-банка. Как отметили представили Т-банка, предыдущий открытый выпуск «Кредитный поток 3.0» привлек более 11 000 инвесторов. В банке также сообщили о планах увеличить объем операций на рынке неипотечной секьюритизации до 160 млрд руб. в 2026 г.

15 мая акционеры «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») утвердили выплату дивидендов за последний квартал 2025 г. в размере 4,5 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 12 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её