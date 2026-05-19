Т-банк разместит облигации на 24 млрд рублей
Т-банк открыл сбор заявок на участие в размещении облигаций «Кредитный поток 5.0» объемом до 24 млрд руб. Выпуск обеспечен денежными требованиями по портфелю кредитных карт банка, а заявленная доходность инструмента может достигать 17,55% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ориентир по фиксированному купону составляет до 16,3% годовых, а итоговая ставка будет определена после завершения сбора заявок 22 мая.
Выплаты инвесторам будут формироваться за счет платежей клиентов Т-банка по кредитным картам.
Выпуск предполагает многотраншевую структуру и включает старший, второй и младший транши облигаций. Инвесторам предлагается старший транш с приоритетным правом на выплаты. В банке подчеркивают, что даже при существенном ухудшении платежной дисциплины часть рисков будет покрываться за счет других траншей.
По данным банка, портфель кредитных карт, находящийся в обеспечении, превышает объем облигаций на 67%, а заемщики, включенные в пул, не имеют текущих просрочек и характеризуются хорошей кредитной историей. Ожидаемая дата погашения облигаций назначена на 6 апреля 2028 г., предельная – на 6 июня 2030 г.
Эмитентом выпуска выступает ООО «СФО ТБ-8». Это уже седьмой эмитент, размещающий облигации, обеспеченные различными кредитными активами Т-банка. Как отметили представили Т-банка, предыдущий открытый выпуск «Кредитный поток 3.0» привлек более 11 000 инвесторов. В банке также сообщили о планах увеличить объем операций на рынке неипотечной секьюритизации до 160 млрд руб. в 2026 г.
15 мая акционеры «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») утвердили выплату дивидендов за последний квартал 2025 г. в размере 4,5 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 12 млрд руб.