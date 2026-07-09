МГКЛ хочет купить банк
ПАО «МГКЛ» утвердило стратегию развития до 2030 г., которая предусматривает приобретение банка, сообщили в компании.
Предполагается, что банковский актив станет частью экосистемы, ориентированной на работу с драгоценными металлами и расширение финансовых сервисов для клиентов. В «МГКЛ» считают, что объединение банковской лицензии с действующей сетью из более чем 200 отделений позволит создать первую в России специализированную сеть по операциям с инвестиционными слитками и монетами.
«Мы не строим банк с нуля, а органично встраиваем его в нашу экосистему и, что особенно важно, занимаем свободную нишу "золотого народного банка" – банка, который сделает операции с драгоценными металлами доступными широкой аудитории и поэтому обладает колоссальным потенциалом роста», – отметил генеральный директор «МГКЛ» Алексей Лазутин.
Согласно стратегии, к 2030 г. выручка группы может достичь 82,4 млрд руб., EBITDA – 17,5 млрд руб., а чистая прибыль – 11,3 млрд руб.
3 июля акционеры МГКЛ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Собрание акционеров приняло решение направить нераспределенную прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса компании.
В этот же день стало известно, что по итогам января – июня выручка МГКЛ увеличилась в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Прогнозный показатель выручки за этот период может составить 26,4 млрд руб. Количество розничных клиентов МГКЛ выросло на 28% до 132 700 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле больше 90 дней, продолжает снижаться. За полгода она составила 2,3%, а в прошлом году – 14%.