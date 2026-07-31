«БТС – мост холдинг» направил в ЦБ оферту по акциям ЮГК

Контрольный пакет ЮГК был продан на аукционе 19 июня. Торги состоялись с четвертой попытки. Изначально государственный пакет в 67,2% акций был выставлен за 140,4 млрд руб., а совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших Константину Струкову и связанным с ним лицам, оценивалась в 162 млрд руб.