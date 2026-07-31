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«БТС – мост холдинг» направил в ЦБ оферту по акциям ЮГК

Ведомости

Компания «БТС – мост холдинг», владеющая 67,2% акций «Южуралзолота» (ЮГК), направила в Банк России на согласование обязательную оферту в отношении акций компании. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

На фоне этой новости акции ЮГК ускорили рост. По данным торгов, к 14:52 мск бумаги подорожали на 6% до 0,6695 руб. за акцию.

17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг», принадлежащий бизнесмену Руслану Байсарову, стал владельцем 67,25% акций «Южуралзолота».

Контрольный пакет ЮГК был продан на аукционе 19 июня. Торги состоялись с четвертой попытки. Изначально государственный пакет в 67,2% акций был выставлен за 140,4 млрд руб., а совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших Константину Струкову и связанным с ним лицам, оценивалась в 162 млрд руб.

6 июля «БТС – мост холдинг» перечислил Росимуществу 93,2 млрд руб. за приобретенный на аукционе контрольный пакет ЮГК и доли связанных компаний. На следующий день в компании сообщили «Ведомостям» о смене названия на «БТС-золото» и назначении генеральным директором Олега Ширяева.

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