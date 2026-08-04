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ВТБ выплатит дивиденды розничным акционерам за 2025 год

Ведомости

ВТБ перечислил дивиденды за 2025 г. в объеме 31,8 млрд руб. в пользу зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей и доверительных управляющих. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 9,71 руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«ВТБ выполнил обязательства перед частными инвесторами, своевременно перечислив дивиденды по итогам 2025 года. Мы намерены сохранить приверженность стабильной дивидендной политике и в следующих циклах распределения прибыли с учетом необходимости укрепления капитальной базы», – отметил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО.

В июне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2027–2029 гг. компания планирует довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. Он отметил, что ВТБ по итогам 2026 г. планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли.

24 июля Банк России опубликовал результаты, согласно которым чистая прибыль ВТБ за январь – июнь по РСБУ выросла до 260,77 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем в этот же период в 2025 г. Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода составила 281,51 млрд руб.

В прошлом году компания одобрила выплату дивидендов за 2024 г. на сумму 275,75 млрд руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 25,58 руб.

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