ВТБ выплатит дивиденды розничным акционерам за 2025 год

24 июля Банк России опубликовал результаты, согласно которым чистая прибыль ВТБ за январь – июнь по РСБУ выросла до 260,77 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем в этот же период в 2025 г. Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода составила 281,51 млрд руб.