ВТБ выплатит дивиденды розничным акционерам за 2025 год
ВТБ перечислил дивиденды за 2025 г. в объеме 31,8 млрд руб. в пользу зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей и доверительных управляющих. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 9,71 руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
«ВТБ выполнил обязательства перед частными инвесторами, своевременно перечислив дивиденды по итогам 2025 года. Мы намерены сохранить приверженность стабильной дивидендной политике и в следующих циклах распределения прибыли с учетом необходимости укрепления капитальной базы», – отметил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО.
24 июля Банк России опубликовал результаты, согласно которым чистая прибыль ВТБ за январь – июнь по РСБУ выросла до 260,77 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем в этот же период в 2025 г. Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода составила 281,51 млрд руб.
В прошлом году компания одобрила выплату дивидендов за 2024 г. на сумму 275,75 млрд руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 25,58 руб.