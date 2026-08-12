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Главная / Инвестиции /

Акции Ozon стали лидером роста на Мосбирже 12 августа

Ведомости

Котировки Ozon вышли на первое место на торгах Мосбиржи 12 августа, следует из данных площадки.

Акции росли на 3,7% и достигали 3319 руб. на 9:40 мск. К 12:49 мск. они торгуются на уровне 3247 руб. (+1,29%).

На фоне роста акций Ozon стало известно, что приложение Ozon-банка удалили из Google Play, убедился корреспондент «Ведомостей». Приложение маркетплейса сейчас доступно.

По состоянию на 12:00 мск 12 августа индекс Мосбиржи снижался на 0,61% и составил 2309,58. Индекс РТС снизился на 0,61% и составил 883,25, писали «Ведомости». Среди прочих лидеров роста – «Лента» – 2053,50 руб. (+1,78%) «Ростелеком» ао – 45,11 руб. (+1,08%) «Ростелеком» ап – 46,55 руб. (+0,65%) «Юнайтед медикал груп» – 663,10 руб. (+0,45%). Общий объем торгов составил 29,98 млрд руб.

7 августа Ozon опубликовал отчетность по РСБУ. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2026 г. составила 15 млрд руб. Выручка Ozon за январь – июнь 2026 г. достигла 14,8 млрд руб. 

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