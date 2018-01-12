«Часы-Франкенштейн» прожили только один день

В дизайне новых Swiss Icons Watch использованы элементы самых знаменитых часовых брендов H.Moser & Cie

К открывающемуся в понедельник, 15 января, Салону высокого часового искусства (SIHH) H. Moser & Cie подготовила модель Swiss Icons Watch. У часов, фотографии которых марка распространила в четверг, 11 января, форма корпуса и безеля напоминает часы Audemars Piguet Royal Oak, цветовое решение и метки на безеле – Rolex Oyster Perpetual GMT Master II, мост турбийона – Girard-Perregaux Tourbillon with Three Gold Bridges, часовые метки – Panerai Luminor 1950, стрелки – Breguet… «Компания отдает дань уважения тем часам, которые помогли швейцарскому часовому искусству завоевать безупречную репутацию», – сообщалось в пресс-релизе H. Moser & Cie, посвященному Swiss Icons Watch, которые в компании называли «часы-Франкенштейн».

Предполагалось, что часы Swiss Icons Watch, выпущенные в единственном экземпляре, после экспонирования на SIHH будут проданы на аукционе, а выручка пойдет в Фонд культуры швейцарского часового искусства на поддержку профессионального образования часовщиков. Но уже в пятницу, 12 января, в 11.30 по центральноевропейскому времени H. Moser & Cie объявила, что идея ее была неправильно понята, продвижение Swiss Icons Watch остановлено и на SIHH они выставляться не будут.

Идея создания Swiss Icons Watch принадлежит Эдуару Мейлану, гендиректору H. Moser & Cie. Мейлан ежегодно будоражит рынок необычными часами. В 2016 г. он представил Swiss Alp Watch – часы с классическим механизмом H. Moser с ручным заводом, но по форме идентичные Apple Watch. Затем была представлена модель Swiss Mad Watch – «стопроцентно швейцарские часы»: корпус в них был создан из швейцарского сыра Vacherin Mont d’Or и композитного материала в пропорции 50/50, ремешок – из шкуры швейцарской коровы, механизм – собственный HMC 327.

Причина, по которой продвижение Swiss Icons Watch приостановлено, не объявлена. Но элементы дизайна часов, как и их конструкции, являются объектом патентной защиты. Rolex – крупнейший по продажам часовой бренд мира, марка Breguet принадлежит Swatch Group – крупнейшему часовому холдингу в мире, марки Panerai и Girard-Perregaux – конкурирующим с ним холдингам Richemont и Kering соответственно.

Компания H. Moser & Cie была основана в Санкт-Петербурге в 1828 г. Генрихом Мозером и до революции 1917 г. была успешным предприятием, поставщиком Российского Императорского двора и армии, а также Карла Фаберже, оснащавшего механизмами H. Moser настольные часы. В 1917 г. предприятие H. Moser & Cie было национализировано, а производство прекращено. Современная история марки началась в 2002 г., когда Роджер Николас Балзигер, правнук Генриха Мозера, возродил семейное предприятие. Десять лет спустя H. Moser & Cie была куплена семьей Жоржа Мейлана (бывшего гендиректора Audemars Piguet) и под руководством Эдуара Мейлана, сына Жоржа, обрела второе дыхание.