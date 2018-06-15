Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Фернандо Йерро: Футбол – это пинать мяч по полю. И ничего больше

Почему новому главному тренеру испанцев нравится английский футбол

Сегодня вечером Фернандо Йерро выведет сборную Испании на ее первый матч ЧМ-2018