Стиль жизни / Спорт
Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Фернандо Йерро: Футбол – это пинать мяч по полю. И ничего больше

Почему новому главному тренеру испанцев нравится английский футбол

Сегодня вечером Фернандо Йерро выведет сборную Испании на ее первый матч ЧМ-2018
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На стадионе «Фишт» в Сочи сойдутся два гранда. Португальцы выиграли последний чемпионат Европы (два года назад). Испанцы – два предыдущих. На ЧМ-2010 эти страны встретились в 1/8 финала. Испания выбила Португалию из чемпионата, а сама добралась до финала и победила. А вот в 2014-м обе сборные не вышли в плей-офф.

Истории их противостояния вполне достаточно, чтобы подогреть интерес к матчу, который пройдет в Сочи. Но испанцы подняли дополнительную шумиху.

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