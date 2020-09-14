«Оскар» по новым правилам

Что же требуется? Как минимум один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этической группе. Не менее 30% второстепенных ролей следует отдать представителям ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщинам или людям с инвалидностью. Такие же требования распространяются на сюжет картины, ее производство и продвижение, т. е. если режиссер хочет, чтобы его фильм претендовал на «Оскара», то уже на стадии заявки от него потребуют обеспечить соответствующий сценарий.