«Оскар» по новым правилам

«Оскар» по новым правиламПочему решение Американской киноакадемии небезразлично всем
Американская киноакадемия сформулировала требования, которые будут обязательны для всех фильмов, претендующих на «Оскара» в номинации «Лучший фильм», начиная с 2024 г. Список новых правил состоит всего из четырех пунктов, и, чтобы пройти отбор в номинацию «Лучший фильм», картина должна соответствовать хотя бы двум из них.
Что же требуется? Как минимум один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этической группе. Не менее 30% второстепенных ролей следует отдать представителям ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщинам или людям с инвалидностью. Такие же требования распространяются на сюжет картины, ее производство и продвижение, т. е. если режиссер хочет, чтобы его фильм претендовал на «Оскара», то уже на стадии заявки от него потребуют обеспечить соответствующий сценарий.