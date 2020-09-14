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«Оскар» по новым правилам

Почему решение Американской киноакадемии небезразлично всем
Ольга Андреева
Это будет совсем другой «Оскар» /Lucy Nicholson / Reuters

Американская киноакадемия сформулировала требования, которые будут обязательны для всех фильмов, претендующих на «Оскара» в номинации «Лучший фильм», начиная с 2024 г. Список новых правил состоит всего из четырех пунктов, и, чтобы пройти отбор в номинацию «Лучший фильм», картина должна соответствовать хотя бы двум из них.

Что же требуется? Как минимум один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этической группе. Не менее 30% второстепенных ролей следует отдать представителям ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщинам или людям с инвалидностью. Такие же требования распространяются на сюжет картины, ее производство и продвижение, т. е. если режиссер хочет, чтобы его фильм претендовал на «Оскара», то уже на стадии заявки от него потребуют обеспечить соответствующий сценарий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных