KCNA

6 марта 2018 г. Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР. На фото: советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и лидер КНДР Ким Чен Ын (слева направо на первом плане)

12/38