Кадр дня
Каким увидели этот день фоторепортеры
21 марта 2018 г. Показ Ohalu Ando на неделе моды в Токио (Japan Fashion Week)
1/38
20 марта 2018 г. Председатель КПК Си Цзиньпин на съезде Всекитайского собрания народных представителей
2/38
19 марта 2018 г. Заснеженные виноградники региона Шампань, Франция
3/38
18 марта 2018 г. Кандидат на пост президента России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в своем предвыборном штабе в день выборов президента
4/38
16 марта 2018 г. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце
5/38
15 марта 2018 г. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании вместе с кандидатом в президенты, телеведущей Ксенией Собчак «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы»
6/38
14 марта 2018 г. Политик Илья Яшин представил доклад «Путин. Итоги. 2018». 11 марта полиция изъяла печатный тираж доклада
7/38
13 марта 2018 г. Министр культуры Владимир Мединский (в центре) принял участие в открытии детского космического центра в Кирове
8/38
13 марта 2018 г. Президент США Дональд Трамп (на фото) уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место займет экс-директор ЦРУ Майк Помпео
9/38
12 марта 2018 г. Президент Владимир Путин осмотрел селекционную теплицу Национального центра зерна в Краснодаре, где ему показали новые культуры, в том числе коноплю, не содержащую наркотического вещества
10/38
7 марта 2018 г. Владимир Путин посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, где работницы предприятия угостили его хлебом «Боярский»
11/38
6 марта 2018 г. Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР. На фото: советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и лидер КНДР Ким Чен Ын (слева направо на первом плане)
12/38
5 марта 2018 г. Осужденные после выездного концерта мужчин из исправительной колонии №5 в женской исправительной колонии №13 в честь праздника 8 марта в Мордовии
13/38
2 марта 2018 г. Уличные художники Plastic Jesus (на фото) и Джошуа Монро установили в Голливуде, недалеко от киноцентра, где вручают премию "Оскар", позолоченную статую продюсера Харви Вайнштейна. Название арт-объекта – "Диван для кастинга"
14/38
1 марта 2018 г. Президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию
15/38
28 февраля 2018 г. Спортсменам - победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр - подарили автомобили BMW. На фото: серебряный призер в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва
16/38
28 февраля 2018 г. Cпускаемая капсула корабля «Союз МС-06» с экипажем 53/54-й экспедиции на МКС приземлилась в Казахстане
17/38
27 февраля 2018 г. В Европу пришли сильные морозы и снег. В британских СМИ феномен получил название «Зверь с востока» (The Beast from the East)
18/38
26 февраля 2018 г. Самая высокая в мире цветочная фигура Микки Мауса появилась в дубайском парке цветов Dubai Miracle Garden в честь 90-й годовщины создания этого персонажа. Высота фигуры - 18 м, фигура создана из 100 000 цветов и растений и весит 35 т
19/38
25 февраля 2018 г. Команда олимпийских спортсменов из России по хоккею выиграла золотые медали зимней Олимпиады в Южной Корее. В финале российские хоккеисты победили немцев (4:3). На фото: главный тренер россиян Олег Знарок
20/38
23 февраля 2018 г. Российская фигуристка Алина Загитова (справа) выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 балла. На втором месте – Евгения Медведева (238,26 балла)
21/38
22 февраля 2018 г. C пускового комплекса авиабазы Вандерберг в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании Илона Маска SpaceX. Ее полезная нагрузка включает первые опытные спутники «глобального интернета», которые Маск в перспективе собирается использовать для охвата быстрой широкополосной связью большей части поверхности Земли
22/38
21 февраля 2018 г. Королева Великобритании Елизавета II впервые за 66 лет правления посетила Лондонскую неделю моды. На показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна она сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш
23/38
19 февраля 2018 г. Олимпийский спортсмен из России Илья Буров во время выступления в дисциплине «лыжная акробатика» на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
24/38
16 февраля 2018 г. Московский пейзаж
25/38
15 февраля 2018 г. Северокорейская группа поддержки на Олимпийских играх в Пхёнчхане
26/38
14 февраля 2018 г. Самая престижная в США выставка собак Westminster Kennel Club dog show
27/38
13 февраля 2018 г. Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
28/38
12 февраля 2018 г. Российские фигуристы завоевали серебро в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане, набрав 66 баллов
29/38
11 февраля 2018 г. В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
30/38
10 февраля 2018 г. Российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек. Это первая медаль, завоеванная россиянами на Олимпиаде-2018
31/38
9 февраля 2018 г. Власти Москвы пообещали убрать сугробы и завалы снега с улиц к 15 февраля. На фото: Архивный переулок в Хамовниках
32/38
8 февраля 2018 г. В Москве прошла презентация книги депутата Госдумы Натальи Поклонской «Преданность вере и Отечеству»
33/38
7 февраля 2018 г. Компания Илона Маска Space X запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy. При испытательных пусках настоящего груза на ракете не было: вместо него Маск решил отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman
34/38
6 февраля 2018 г. Удостоверение кандидата в президенты Владимира Путина, выданное Центральной избирательной комиссией
35/38
5 февраля 2018 г. На Москву в выходные и понедельник обрушился сильный снегопад. Сугробы превысили рекордную за эту зиму отметку
36/38
2 февраля 2018 г. В США отметили День сурка. В этом году сурок по имени Фил увидел свою тень. Согласно традиции это значит, что зима будет долгой и закончится не раньше, чем через шесть недель
37/38
1 февраля 2018 г. Туристы на Кубе
38/38
Самые популярные галереи