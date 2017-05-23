Скончался актер, сыгравший Джеймса Бонда

На 90-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный британский актер Роджер Мур, передает ВВС. В частности, он сыграл роли в таких фильмах, как «Осьминожка», «Человек с золотым пистолетом», «Вид на убийство» и др. Мур также исполнил роль агента 007 в семи фильмах бондианы.

В Twitter семья актера разместила информацию о том, что Мур умер в возрасте 89 лет после «непродолжительной, но храброй схватки с раком».

«С самым тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью, наш отец, сэр Роджер Мур, скончался сегодня. Мы все опустошены», - говорится в сообщении.