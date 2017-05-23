Памяти первого Джеймса Бонда
Роджер Мур, сыгравший агента 007, скончался на 90-м году жизни
На 90-м году жизни после непродолжительной болезни скончался известный британский актер Роджер Мур, передает ВВС
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На сегодняшний день он является самым «долгоиграющим» Бондом. На фото: кадр из фильма «Осьминожка»
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Мур исполнил роль агента 007 в семи фильмах бондианы. На фото: кадр из фильма «Человек с золотым пистолетом»
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Он — единственный из всех Бондов, который никогда не ездил в кадре на Aston Martin, и единственный из всех Бондов, получивший по сценарию фильма орден Ленина. На фото: кадр из фильма «Вид на убийство»
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Роджер Мур начал играть агента 007 в 1973 г. и играл его до 1985 г. На фото: кадр из фильма «Шпион, который меня любил»
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В 1991 г. актер стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. За благотворительную работу 4 июня 2003 г. он был награждён орденом Британской империи 2 степени «Knight Commander (KBE)» с присвоением титула Рыцаря
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В Twitter семья актера разместила информацию о том, что он умер в возрасте 89 лет после «непродолжительной, но храброй схватки с раком». На фото Роджер Мур с супругой
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