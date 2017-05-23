Линии жизни

Памяти первого Джеймса Бонда

Роджер Мур, сыгравший агента 007, скончался на 90-м году жизни
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