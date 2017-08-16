Дэниел Крэйг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда

Британский актер Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда, на этот раз в 25-й серии «бондианы». Он сообщил об этом на ток-шоу телеканала CBS «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». На вопрос ведущего, вернется ли Крэйг в «бондиану», он ответил «да», говорится в Twitter ток-шоу.

Крэйг напомнил, что он сыграет Бонда в пятый и последний раз, передает телеканал Sky News. «Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте и я не могу дождаться», — сказал актер. 25-я часть «бондианы», у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября 2019 г.

За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.