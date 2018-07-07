Стиль жизни

Новости

Сборную Швеции эвакуировали из гостиницы в день матча с Англией

Футболисты и тренерский штаб сборной Швеции в субботу ненадолго были эвакуированы из гостиницы в Самаре по причине ложной пожарной тревоги, сообщил ТАСС президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Эвакуация началась примерно в 8.30 утра по местному времени. «Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель, - сказал Нильссон. - Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу».

В субботу сборной Швеции предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира по футболу с командой Англии. Матч пройдет в Самаре и начнется в 17.00 мск.

Самые яркие моменты 1/8 финала ЧМ