Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018
Сборная Англии обыграла команду Швеции на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0 и вышла в полуфинал.
Мячи в ворота шведов забили защитник Гарри Магуайр и полузащитник Деле Алли на 30-й и 59-й минутах. Футболисты сборной Швеции создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их так и не смогли. Матч проходил на стадионе в Самаре.
Англия не могла пробиться в полуфинал мирового футбольного первенства на протяжении 28 лет.
Теперь в полуфинале англичане встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 июля с победителем игры между сборными России и Хорватии, которая состоится в субботу в Сочи.
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