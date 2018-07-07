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Россия против Хорватии. Что происходит перед игрой

Российская сборная по футболу может впервые выйти в полуфинал чемпионата мира
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В субботу, 7 июля, сборная России по футболу сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Соперник – сборная Хорватии, которая ни разу не проигрывала на этом турнире. Матч пройдет в Сочи и начнется в 21.00 по местному времени.

«Ведомости» рассказывают о самом интересном, что происходит в Сочи и вокруг матча.

18.48 Российские болельщики пришли посмотреть трансляцию матча в Танзании, но пока пришлось смотреть с местными жителями документальный фильм про саванны.

18.45 Деды Морозы и Снегурочки в Сочи. Кстати, там +26.

Оле-Оле-Оле-Оле!!!!! Россия вперёд!!!!!!

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18.40 В ГУМе вспомнили главных болельщиков прошлого матча сборной России.

18.36 Болельщики России и Хорватии в Сочи.

18.31 Пока стадион «Фишт», на котором сыграют Россия и Хорватия, совсем пустой.

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18.20 Англия близка к выходу в полуфинал. Они ведут уже 2:0 в четвертьфинале со шведами. Второй мяч забил Дели Алли.

18.17 Все больше мужчин во время ЧМ-2018 стали носить кокошник, который раньше преимущественно носили только женщины.

#fifafanfest

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18.14 Столько людей уже собралось на фан-зоне в Москве у МГУ.

18.12 Раздевалка сборной России к матчу готова.

17.46 В Москве открыли вторую фан-зону – у стадиона «Спартак». Пока на ней довольно пусто, но болельщики уже начинают собираться.

17.32 В матче Англия против Швеции англичане повели 1:0. Подачу с углового замкнул Гарри Магуайр.

17.23 Тем временем в Самаре начался четвертьфинал Англия- Швеция. К 23 минуте счет 0:0. Игра проходит с небольшим преимуществом англичан.

17.20 Пока болельщики на фан-зоне в Сочи смотрят матч сборной Англии против Швеции.

17.11 Со стадионом «Фишт» соседствует образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Владимира Путина. Днем в субботу на пляже «Сириуса» был только спасатель.

16.39 В Сочи сейчас так.

16.35 Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи чартерным рейсом, сообщает ТАСС. По данным агентства, она летела вместе с обычными болельщиками и была одета в футболку сборной, как и они. Будет ли президент России Владимир Путин на игре – пока неизвестно.

16.25 Журналист Юрий Дудь призвал болельщиков убирать за собой после матча: «Напоминаю: кто в Сочи на стадио – берем с собой пакеты и делаем правильно».

16.21 В официальном русскоязычном Twitter Госдепа США решили вдруг напомнить, что сборная США не выступает на ЧМ-2018, но две американские компании производят форму для многих команд, которые выступают на турнире.

16.15 На набережной рядом со стадионом «Фишт», на котором пройдет матч, появились футбольные граффити.

16.09 Флаги сборных, уже вылетевших с ЧМ-2018, пока висят на фасадах сочинских гостиниц.

16.04 Перед матчем России с Испанией Водянова пообещала в случае победы российской сборной пожертвовать 1 млн руб. на развитие футбола в России и станцевать «Калинку» перед финальным матчем в «Лужниках». Сегодня модель пока еще ничего не обещала.

16.00 На Никольской как обычно много болельщиков.

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15.29 Российская сборная по хоккею летит на матч поддержать футболистов.

На Сочи!!! Болеем за наших 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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15.02 Вчерашняя тренировка российской сборной.

15.00 А это тренировка хорватов.

14.55 Многие компании присоединились к флешмобу в поддержку российской сборной. Они обновили логотипы в соцсетях: теперь на них есть кокошник.

14.38 Сборная России раскрыла расписание своего дня. Судя по всему, сейчас у футболистов вот-вот закончится обед.

14.35 Комментатор сегодняшнего матча на «Первом канале» Евгений Савин сообщает, как в это время обстоят дела на городском пляже в Сочи.

14.33 До матча еще больше шести часов, но на фан-зоне в Сочи уже начинают собираться болельщики.

14.25 Накануне в Сочи прошел дождь. Региональное управление МЧС предупредило о том, что 7 июля возможна гроза.

14.20 Вчера платежная система «Мир» опубликовала запись, в которой поздравила российских футболистов с выходом в полуфинал. Потом компания уточнила, что это был прогноз от SMM-отдела.

14.19 Вчера сборная России обратилась к болельщикам, пообещав сделать все возможное для того, чтобы продлить свое пребывание в турнире. Что ж, посмотрим.

Комментарии  ()
ardvd
12:51 07.07.2018
Станислав ЧЕРЧЕСОВ должен и сможет совершить чудо.
10
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