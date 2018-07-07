Россия против Хорватии. Что происходит перед игрой
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В субботу, 7 июля, сборная России по футболу сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Соперник – сборная Хорватии, которая ни разу не проигрывала на этом турнире. Матч пройдет в Сочи и начнется в 21.00 по местному времени.
«Ведомости» рассказывают о самом интересном, что происходит в Сочи и вокруг матча.
18.48 Российские болельщики пришли посмотреть трансляцию матча в Танзании, но пока пришлось смотреть с местными жителями документальный фильм про саванны.
Ждём с парнями матча. Волнуемся. Парни говорят: акуна матата. А пока смотрим док про савану. Идентифицируемся с главным героем. #football2018 #soccer #fans #футбол2018 #FIFA2018 #coupedumonde2018 #мундиаль #ЧМ2018 #чемпионатмира2018 Ну и #занзибар
A post shared by Евгений Григорьев (@e_grigoriev) on
18.45 Деды Морозы и Снегурочки в Сочи. Кстати, там +26.
18.40 В ГУМе вспомнили главных болельщиков прошлого матча сборной России.
18.36 Болельщики России и Хорватии в Сочи.
18.31 Пока стадион «Фишт», на котором сыграют Россия и Хорватия, совсем пустой.
18.20 Англия близка к выходу в полуфинал. Они ведут уже 2:0 в четвертьфинале со шведами. Второй мяч забил Дели Алли.
18.17 Все больше мужчин во время ЧМ-2018 стали носить кокошник, который раньше преимущественно носили только женщины.
18.14 Столько людей уже собралось на фан-зоне в Москве у МГУ.
Страсти по футболу // Football fever #fifa18 #worldcup2018 #чм2018 #fifafanfest Англия : Швеция 1/4
A post shared by Olga (@nordicglogg) on
18.12 Раздевалка сборной России к матчу готова.
Раздевалка @TeamRussia 🇷🇺 накануне матча против #cro#ВместеМыКоманда #WorldCup pic.twitter.com/ioK8A8GEg4— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
17.46 В Москве открыли вторую фан-зону – у стадиона «Спартак». Пока на ней довольно пусто, но болельщики уже начинают собираться.
новая, дополнительная фан-зона на 50.000 человек. Вечером будет аншлаг. Россия - Хорватия 1/4. #чм2018 #worldcup
A post shared by Nikolay Klimov (@nikklim) on
17.32 В матче Англия против Швеции англичане повели 1:0. Подачу с углового замкнул Гарри Магуайр.
17.23 Тем временем в Самаре начался четвертьфинал Англия- Швеция. К 23 минуте счет 0:0. Игра проходит с небольшим преимуществом англичан.
17.20 Пока болельщики на фан-зоне в Сочи смотрят матч сборной Англии против Швеции.
Кто победит ??? #сочифорния #чм2018 #непутевыйдед #англия #россия #фанфестсочи #сочи
A post shared by Из Челябинска в Сочи ☀️ (@art_king_93) on
17.11 Со стадионом «Фишт» соседствует образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Владимира Путина. Днем в субботу на пляже «Сириуса» был только спасатель.
16.39 В Сочи сейчас так.
Атмосферы Сочи вам pic.twitter.com/gNgAQdpX05— Максим Евгеньевич (@holostyaki_club) 7 июля 2018 г.
16.35 Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи чартерным рейсом, сообщает ТАСС. По данным агентства, она летела вместе с обычными болельщиками и была одета в футболку сборной, как и они. Будет ли президент России Владимир Путин на игре – пока неизвестно.
16.25 Журналист Юрий Дудь призвал болельщиков убирать за собой после матча: «Напоминаю: кто в Сочи на стадио – берем с собой пакеты и делаем правильно».
16.21 В официальном русскоязычном Twitter Госдепа США решили вдруг напомнить, что сборная США не выступает на ЧМ-2018, но две американские компании производят форму для многих команд, которые выступают на турнире.
Весь мир наблюдает за #ЧМ2018, а миллионы болельщиков надевают игровые футболки своих любимых национальных команд. Хотя сборная США не выступает на #ЧМ2018, две американские компании производят форму для более, чем 40% команд, участвующих в турнире. [рус.] https://t.co/iqLlcWmyEa pic.twitter.com/3yZ2vN5YxY— США по-русски (@USApoRusski) 7 июля 2018 г.
16.15 На набережной рядом со стадионом «Фишт», на котором пройдет матч, появились футбольные граффити.
16.09 Флаги сборных, уже вылетевших с ЧМ-2018, пока висят на фасадах сочинских гостиниц.
16.04 Перед матчем России с Испанией Водянова пообещала в случае победы российской сборной пожертвовать 1 млн руб. на развитие футбола в России и станцевать «Калинку» перед финальным матчем в «Лужниках». Сегодня модель пока еще ничего не обещала.
Team Russia 🔥💪🏻❤️⚽️🇷🇺 Угадайте какое желание загадала @irinashayk @natashapoly 😝👟⚽💪🏻🙏🏻❤ #бровинадежды #fifa18 #чм2018 #россияхорватия
A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on
16.00 На Никольской как обычно много болельщиков.
15.29 Российская сборная по хоккею летит на матч поддержать футболистов.
15.02 Вчерашняя тренировка российской сборной.
15.00 А это тренировка хорватов.
14.55 Многие компании присоединились к флешмобу в поддержку российской сборной. Они обновили логотипы в соцсетях: теперь на них есть кокошник.
14.38 Сборная России раскрыла расписание своего дня. Судя по всему, сейчас у футболистов вот-вот закончится обед.
14.35 Комментатор сегодняшнего матча на «Первом канале» Евгений Савин сообщает, как в это время обстоят дела на городском пляже в Сочи.
Сегодня на стадионе «Фишт» будет такая же мясорубка. И , уверен, что сексуальный футбол ( обратите внимание на даму в сиреневой шляпке ) . Какой прогноз, амигосы????????????????????????????????????????????? Всем смотреть и болеть за наших! #россияхорватия #russia2018 #чм2018 #worldcup #fifa2018
A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Savin Evgeny (@sava9) on
14.33 До матча еще больше шести часов, но на фан-зоне в Сочи уже начинают собираться болельщики.
Флаг везли с Астрахани 🇷🇺болеем за наших 🤚🏻#чм2018#сочи
A post shared by Гульбина (@gulbina_30.09) on
14.25 Накануне в Сочи прошел дождь. Региональное управление МЧС предупредило о том, что 7 июля возможна гроза.
14.20 Вчера платежная система «Мир» опубликовала запись, в которой поздравила российских футболистов с выходом в полуфинал. Потом компания уточнила, что это был прогноз от SMM-отдела.
14.19 Вчера сборная России обратилась к болельщикам, пообещав сделать все возможное для того, чтобы продлить свое пребывание в турнире. Что ж, посмотрим.
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc— Сборная России (@TeamRussia) July 6, 2018