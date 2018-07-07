Россия против Хорватии. Что происходит перед игрой

Российская сборная по футболу может впервые выйти в полуфинал чемпионата мира

Стадион "Фишт" в Сочи Артем Коротаев / ТАСС

В субботу, 7 июля, сборная России по футболу сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Соперник – сборная Хорватии, которая ни разу не проигрывала на этом турнире. Матч пройдет в Сочи и начнется в 21.00 по местному времени.

«Ведомости» рассказывают о самом интересном, что происходит в Сочи и вокруг матча.

18.48 Российские болельщики пришли посмотреть трансляцию матча в Танзании, но пока пришлось смотреть с местными жителями документальный фильм про саванны.

18.45 Деды Морозы и Снегурочки в Сочи. Кстати, там +26.

Оле-Оле-Оле-Оле!!!!! Россия вперёд!!!!!! A post shared by Лиза Лорн (@liza.lorn) on Jul 7, 2018 at 8:39am PDT

18.40 В ГУМе вспомнили главных болельщиков прошлого матча сборной России.

A post shared by Вильям Вынахейм-Вейс (@margenchik) on Jul 7, 2018 at 8:23am PDT

18.36 Болельщики России и Хорватии в Сочи.

18.31 Пока стадион «Фишт», на котором сыграют Россия и Хорватия, совсем пустой.

A post shared by 🌸 (@nurlanovna17) on Jul 7, 2018 at 8:30am PDT

18.20 Англия близка к выходу в полуфинал. Они ведут уже 2:0 в четвертьфинале со шведами. Второй мяч забил Дели Алли.

18.17 Все больше мужчин во время ЧМ-2018 стали носить кокошник, который раньше преимущественно носили только женщины.

#fifafanfest A post shared by Vladimir Habarov (@bibendum18) on Jul 7, 2018 at 8:02am PDT

18.14 Столько людей уже собралось на фан-зоне в Москве у МГУ.

18.12 Раздевалка сборной России к матчу готова.

17.46 В Москве открыли вторую фан-зону – у стадиона «Спартак». Пока на ней довольно пусто, но болельщики уже начинают собираться.

17.32 В матче Англия против Швеции англичане повели 1:0. Подачу с углового замкнул Гарри Магуайр.

17.23 Тем временем в Самаре начался четвертьфинал Англия- Швеция. К 23 минуте счет 0:0. Игра проходит с небольшим преимуществом англичан.

17.20 Пока болельщики на фан-зоне в Сочи смотрят матч сборной Англии против Швеции.

17.11 Со стадионом «Фишт» соседствует образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Владимира Путина. Днем в субботу на пляже «Сириуса» был только спасатель.

Александр Губский / «Ведомости»

16.39 В Сочи сейчас так.

16.35 Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи чартерным рейсом, сообщает ТАСС. По данным агентства, она летела вместе с обычными болельщиками и была одета в футболку сборной, как и они. Будет ли президент России Владимир Путин на игре – пока неизвестно.

Владимир Смирнов / ТАСС президент Хорватии

16.25 Журналист Юрий Дудь призвал болельщиков убирать за собой после матча: «Напоминаю: кто в Сочи на стадио – берем с собой пакеты и делаем правильно».

16.21 В официальном русскоязычном Twitter Госдепа США решили вдруг напомнить, что сборная США не выступает на ЧМ-2018, но две американские компании производят форму для многих команд, которые выступают на турнире.

Весь мир наблюдает за #ЧМ2018, а миллионы болельщиков надевают игровые футболки своих любимых национальных команд. Хотя сборная США не выступает на #ЧМ2018, две американские компании производят форму для более, чем 40% команд, участвующих в турнире. [рус.] https://t.co/iqLlcWmyEa pic.twitter.com/3yZ2vN5YxY — США по-русски (@USApoRusski) 7 июля 2018 г.

16.15 На набережной рядом со стадионом «Фишт», на котором пройдет матч, появились футбольные граффити.

Александр Губский / «Ведомости»

16.09 Флаги сборных, уже вылетевших с ЧМ-2018, пока висят на фасадах сочинских гостиниц.

Александр Губский / «Ведомости»

16.04 Перед матчем России с Испанией Водянова пообещала в случае победы российской сборной пожертвовать 1 млн руб. на развитие футбола в России и станцевать «Калинку» перед финальным матчем в «Лужниках». Сегодня модель пока еще ничего не обещала.

16.00 На Никольской как обычно много болельщиков.

A post shared by Victor (@victor_bar_) on Jul 7, 2018 at 5:55am PDT

15.29 Российская сборная по хоккею летит на матч поддержать футболистов.

На Сочи!!! Болеем за наших 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 A post shared by Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) on Jul 7, 2018 at 3:07am PDT

15.02 Вчерашняя тренировка российской сборной.

Manu Fernandez / AP

15.00 А это тренировка хорватов.

Manu Fernandez / AP

14.55 Многие компании присоединились к флешмобу в поддержку российской сборной. Они обновили логотипы в соцсетях: теперь на них есть кокошник.

14.38 Сборная России раскрыла расписание своего дня. Судя по всему, сейчас у футболистов вот-вот закончится обед.

14.35 Комментатор сегодняшнего матча на «Первом канале» Евгений Савин сообщает, как в это время обстоят дела на городском пляже в Сочи.

14.33 До матча еще больше шести часов, но на фан-зоне в Сочи уже начинают собираться болельщики.

14.25 Накануне в Сочи прошел дождь. Региональное управление МЧС предупредило о том, что 7 июля возможна гроза.

14.20 Вчера платежная система «Мир» опубликовала запись, в которой поздравила российских футболистов с выходом в полуфинал. Потом компания уточнила, что это был прогноз от SMM-отдела.

14.19 Вчера сборная России обратилась к болельщикам, пообещав сделать все возможное для того, чтобы продлить свое пребывание в турнире. Что ж, посмотрим.