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В Москве откроют вторую фан-зону чемпионата мира по футболу

В Москве появится вторая фан-зона чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июля 2018 г.

По его словам, новую фан-зону откроют 7 июля в 14.00 у стадиона «Спартак», где будет установлено восемь экранов. «Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17.00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21.00», – написал Собянин.

Главная фан-зона в Москве расположена на Воробьевых горах – около главного здания МГУ. В конце июня власти Москвы рекомендовали болельщикам воздержаться от ее посещения в дни проведения особо популярных матчей. Площадка у МГУ рассчитана на 25 000 человек, но испытывает значительную перегрузку, поэтому организаторы несколько раз перекрывали или ограничивали вход.

Чемпионат мира по футболу закончится 15 июля. До окончания турнира осталось восемь матчей. Два из них пройдут 6 июля, за день до открытия новой фан-зоны. Таким образом, на ней покажут лишь шесть матчей чемпионата мира.

Как на Воробьевых горах строили фан-зону к ЧМ-2018