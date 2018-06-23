Власти Москвы рекомендовали воздержаться от посещения фан-зоны у МГУ

Посещение площадки в дни популярных матчей может быть опасным

Площадка у МГУ, рассчитанная на 25 000 человек, испытывает значительную перегрузку М. Стулов / Ведомости

Московские власти рекомендовали болельщикам чемпионата мира отказаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни проведения особо популярных матчей. Об этом говорится в сообщении столичного департамента региональной безопасности, которое приводит агентство городских новостей «Москва».

Площадка у МГУ, рассчитанная на 25 000 человек, испытывает значительную перегрузку, заявил руководитель департамента Владимир Черников. «В случае переполненности площадки фестиваля болельщиков могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности», – заявил он.

Организаторы вынуждены частично или полностью перекрывать вход в фан-зону в дни проведения особо рейтинговых матчей, добавил департамент спорта и туризма Москвы. Ожидается, что таким будет матч между Россией и Уругваем 25 июня. Ранее вход в фан-зону приходилось закрывать 14 и 19 июня. «Мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», – сказал «Интерфаксу» руководитель департамента Николай Гуляев.

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Черников отметил, что в городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей ведутся во многих гостиницах, почти всех кафе и ресторанах. Это делается, чтобы рассредоточить группы болельщиков и не допустить давки, подчеркнул он. «Надеемся, что гости, приехавшие на ЧМ-2018, получат возможность близко познакомиться со знаменитым традиционным русским гостеприимством и по достоинству оценить то добрососедство и радушие, которыми славится столица нашей страны – Москва», – заключил Черников.

Руководитель департамента также призвал жителей и гостей Москвы в дни проведения ЧМ-2018 быть максимально корректными и доброжелательными, стараться не провоцировать конфликтные ситуации и самим пресекать чужие провокации. Черников добавил, что несмотря на огромное количество болельщиков значительных происшествий зафиксировано не было.

На время чемпионата мира по футболу в Москве на Воробьевых горах оборудовали фан-зону с 27-метровой сценой и экраном для трансляции матчей. В первый день работы площадки, 10 июня, ее посетили 40 000 человек, сообщали московские власти. В день открытия ЧМ-2018 на фан-зону пришли 67 000 человек, в последующие дни эта цифра продолжала расти. В день матча между сборными России и Египта вход на фан-зону был закрыт за полчаса до начала игры из-за того, что площадка была переполнена.

Против фан-зоны на Воробьевых горах выступали студенты МГУ. Инициативная группа требовала отказаться от строительства площадки рядом с главным зданием университета, объяснив это тем, что рядом находится студенческое общежитие, условия проживания в котором из-за соседства с десятками тысяч болельщиков станут невыносимыми. Однако власти решили не менять расположение фан-зоны.

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