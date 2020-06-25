Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Рейтинг журнала возглавил боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом в $16,5 млн. На втором месте телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год $2,7 млн, на третьем месте — певец Егор Крид с годовым доходом $6,9 млн. Место в рейтинге присваивалось с учетом не только размера дохода, но и с учетом популярности и упоминания в СМИ.
В топ-10 рейтинга также вошли хоккеист Александр Овечкин ($15,14 млн), телеведущая Ксения Собчак ($4,45 млн), рэп-исполнитель Тимати ($5,12 млн), певец Дима Билан ($6,81), певица Полина Гагарина ($6,41), хоккеист Артемий Панарин ($13,21) и музыкальный исполнитель Баста ($6,6 млн).
В прошлом году топ-3 также возглавлял Нурмагомедов, тогда его годовой доход Forbes оценил в $11,57 млн. На втором месте рейтинга была Бузова с доходом в $4,47, а третье место занимал хоккеист Александр Овечкин с доходом в $14,5 млн.