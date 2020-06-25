Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Рейтинг журнала возглавил боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом в $16,5 млн. На втором месте телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год $2,7 млн, на третьем месте — певец Егор Крид с годовым доходом $6,9 млн. Место в рейтинге присваивалось с учетом не только размера дохода, но и с учетом популярности и упоминания в СМИ.