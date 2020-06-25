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Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

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Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Рейтинг журнала возглавил боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом в $16,5 млн. На втором месте телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год $2,7 млн, на третьем месте — певец Егор Крид с годовым доходом $6,9 млн. Место в рейтинге присваивалось с учетом не только размера дохода, но и с учетом популярности и упоминания в СМИ.

В топ-10 рейтинга также вошли хоккеист Александр Овечкин ($15,14 млн), телеведущая Ксения Собчак ($4,45 млн), рэп-исполнитель Тимати ($5,12 млн), певец Дима Билан ($6,81), певица Полина Гагарина ($6,41), хоккеист Артемий Панарин ($13,21) и музыкальный исполнитель Баста ($6,6 млн).

В прошлом году топ-3 также возглавлял Нурмагомедов, тогда его годовой доход Forbes оценил в $11,57 млн. На втором месте рейтинга была Бузова с доходом в $4,47, а третье место занимал хоккеист Александр Овечкин с доходом в $14,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных