Предпринимательство
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Как китайская деревенская логистика завоевала мир

Как жители китайской деревни создали четыре крупных компании курьерской доставки

Им помогли традиции хождения пешком на большие расстояния
Все началось с компании STO Express, которую в 20-летнем возрасте основал Ни Тэнфэй
Все началось с компании STO Express, которую в 20-летнем возрасте основал Ни Тэнфэй
Imaginechina via AP

Для затерянной в горах китайской деревушки в Сятане слишком много больших домов. Роскошные автомобили с номерными знаками, которые продаются в Шанхае по $13 000, также позволяют предположить, что деревня эта не простая.

Округ Тонлу на востоке китайской провинции Чжэцзян с населением всего 400 000 человек – родина основателей четырех разных логистических компаний и служб экспресс-доставки. За последние 16 месяцев все четыре компании провели IPO на китайских или иностранных биржах, сделав своих основателей миллиардерами.

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Провинция Чжэцзян известна своей предпринимательской культурой и сплоченными бизнес-сообществами. Прибрежное расположение в 1990-е гг. способствовало развитию ориентированных на экспорт производственных предприятий.

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