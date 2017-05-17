Boeing сокращает персонал

Корпорация Boeing начинает производить больше комплектующих – согласно стратегии снижения издержек. Частью стратегии также являются автоматизация производства и сокращение персонала. Boeing покупает у сторонних поставщиков от 60 до 70% комплектующих для продукции гражданского и военного назначения. Корпорация стремится добиться от поставщиков повышения производительности и снижения цен, часто в обмен на увеличение заказов у поставщиков, согласных на ее требования, – Boeing наращивает производство авиалайнеров. Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург указывает, что из-за роста спроса на самый продаваемый лайнер корпорации, Boeing 737, к 2019 г. компания будет выпускать этих самолетов значительно больше, чем запланировано (57 лайнеров в месяц), и гораздо больше, чем сейчас – 42 машины в месяц.

«Мы тщательно продумываем будущую архитектуру цепочки поставок», – сказал Мюленбург, представляя инвесторам квартальные результаты компании, значительно превзошедшие прогнозы.