Менеджмент
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Boeing хочет сэкономить

Boeing сокращает персонал

Корпорация меняет цепочку поставок и будет выпускать больше комплектующих сама

Корпорация Boeing начинает производить больше комплектующих – согласно стратегии снижения издержек. Частью стратегии также являются автоматизация производства и сокращение персонала. Boeing покупает у сторонних поставщиков от 60 до 70% комплектующих для продукции гражданского и военного назначения. Корпорация стремится добиться от поставщиков повышения производительности и снижения цен, часто в обмен на увеличение заказов у поставщиков, согласных на ее требования, – Boeing наращивает производство авиалайнеров. Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург указывает, что из-за роста спроса на самый продаваемый лайнер корпорации, Boeing 737, к 2019 г. компания будет выпускать этих самолетов значительно больше, чем запланировано (57 лайнеров в месяц), и гораздо больше, чем сейчас – 42 машины в месяц.

«Мы тщательно продумываем будущую архитектуру цепочки поставок», – сказал Мюленбург, представляя инвесторам квартальные результаты компании, значительно превзошедшие прогнозы.

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